OTTAWA, ON, le 8 nov. 2022 /CNW/ - La Journée des vétérans autochtones, le jour du Souvenir et toute l'année, nous rendons hommage au service et au sacrifice des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui ont servi le Canada en uniforme au fil des ans.

Depuis que notre pays a vu le jour, plus de 12 000 Autochtones ont servi dans l'armée en temps de guerre, de conflit militaire, de catastrophe naturelle et de paix. Pour un grand nombre d'entre eux, l'enrôlement nécessitait de surmonter une discrimination importante qui persistait même après le service avec le déni des droits, des avantages et des éloges offerts aux autres vétérans.

Des milliers de membres des Premières Nations et de Métis ont combattu aux côtés des milices locales et des troupes britanniques pour défendre le Canada pendant la guerre de 1812. Au cours de la Première Guerre mondiale, plus de 4 000 militaires autochtones ont apporté une contribution inestimable à l'effort de guerre du Canada, ayant reçu au moins 50 décorations pour leur courage sur le champ de bataille. Francis Pegahmagabow, de la Première Nation Wasauksing en Ontario, est devenu un tireur d'élite renommé et a reçu la Médaille militaire à deux barrettes, ce qui a fait de lui l'un des soldats canadiens les plus décorés de la Première Guerre mondiale.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, plus de 3 000 membres des Premières Nations et de nombreux Inuits et Métis ont joué divers rôles, dont certains uniques. Par exemple, des hommes comme Charles « Checker » Tompkins, un Métis de l'Alberta, ont traduit des messages radio sensibles en langue crie afin qu'ils ne puissent pas être compris par l'ennemi. En 2020, le gouvernement du Canada a reconnu les contributions uniques des Inuits des communautés du Nunavut, y compris l'aîné Qapik Attagutsiak, qui a volontairement recueilli des os et des carcasses d'animaux, qui ont ensuite été expédiés dans le sud du Canada pour être transformés en munitions, en colle pour avions et en engrais.

Les peuples autochtones continuent d'apporter une contribution vitale à l'armée canadienne. Les Rangers canadiens surveillent le Nord et les régions éloignées de nos côtes est et ouest et participent aux opérations de sauvetage locales. Les peuples autochtones ont servi dans de nombreux conflits récents, dans d'autres opérations militaires et dans des missions de soutien de la paix dans le monde entier.

Citations :

« Les Canadiens ont une immense dette de gratitude envers les vétérans autochtones. Même si ce pays a cherché à éradiquer les cultures et les langues des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ils se sont néanmoins levés, se sont battus et se sont sacrifiés au nom du Canada, surmontant les obstacles et faisant face à la discrimination pendant et après le service. Souvent confrontés à ce traitement injuste et inéquitable, ils ont accompli des actes de courage remarquables dans les conflits et en temps de paix. À l'occasion de la Journée des vétérans autochtones, du jour du Souvenir et tout au long de l'année, nous rendons hommage à leur dévouement, à leur service et à leur sacrifice envers notre pays qui, trop souvent, ne les a pas appréciés. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Aujourd'hui, nous nous rappelons la grande dette de gratitude que nous avons envers les vétérans autochtones et leur famille. Que ce soit ici ou à l'étranger, les Autochtones ont combattu en première ligne et se sont toujours portés volontaires pour servir, malgré la relation compliquée avec le Canada et les nombreuses façons dont cette dette n'a pas été remboursée. Aujourd'hui, nous réfléchissons à leur bravoure, à leurs sacrifices et les remercions pour leurs immenses contributions à notre pays. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Des plages de Vimy aux rives de Dieppe, en passant par les montagnes de l'Afghanistan, les vétérans autochtones ont servi avec honneur et courage dans les Forces armées canadiennes. Les peuples autochtones sont au cœur de l'histoire militaire du Canada, et aujourd'hui nous honorons leur service et leur sacrifice. Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à découvrir les histoires des vétérans autochtones, afin qu'ils ne soient jamais oubliés. »

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Les vétérans autochtones ont joué un rôle vital au sein des Forces armées canadiennes en temps de guerre, de conflit et de paix. En ce jour, nous reconnaissons les contributions et les sacrifices des vétérans des Premières Nations, inuits et métis au Canada ainsi que des membres autochtones de l'armée canadienne qui servent encore dans des opérations au pays et à l'étranger. Par le passé, les vétérans autochtones se sont vu refuser les droits accordés aux vétérans et le gouvernement canadien s'est engagé à surmonter cette discrimination. Cette année, le gouvernement et la Nation crie de Muskeg Lake sont parvenus à un règlement concernant la revendication particulière de 1919 relative à la cession de terres à la Commission d'établissement des soldats, en vertu de laquelle près de 9 000 acres de terres de réserve de la Nation ont été cédées aux vétérans de la Première Guerre mondiale. Le budget de 2019 prévoyait également 30 millions de dollars pour reconnaître les efforts et les sacrifices des vétérans métis. Bien que ces initiatives ne réparent pas nos torts passés, les vétérans autochtones obtiennent enfin la reconnaissance qu'ils méritent. »

L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont toujours été prompts à répondre à l'appel pour protéger le Canada en période de besoin collectif. Par le passé cependant, leurs actions ont rarement été reconnues. Ensemble, ils ont résisté à l'avancée des forces américaines pendant la guerre de 1812; ils ont combattu côte à côte avec les troupes alliées dans la boue et la misère à Ypres et Passchendaele, en Belgique, pendant la Première Guerre mondiale; et une fois de plus, sur le sable de Juno Beach pendant la Seconde Guerre mondiale. Utilisant leurs compétences en tant que chasseurs, trappeurs et interprètes, les Autochtones ont apporté une contribution unique aux efforts de guerre du Canada, comme l'Aîné Qapik Attagutsiak et d'autres Inuits Nunavummiut du Nunavut qui ont rassemblé des os et des carcasses d'animaux qui ont finalement été transformés en fournitures pour l'effort de guerre. Aujourd'hui, en cette Journée des vétérans autochtones, et chaque jour, nous reconnaissons et honorons les contributions de tous les vétérans autochtones et nous nous souvenons de ceux qui ont fait le sacrifice ultime dans la lutte pour un Canada qui est le vrai Nord, fort et libre. »

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

