OTTAWA, ON, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Les Autochtones ont apporté de nombreuses contributions importantes à l'histoire militaire du Canada qui remontent à bien avant la Confédération. Pendant la guerre de 1812, des milliers de combattants des Premières Nations et des Métis se sont tenus aux côtés des troupes britanniques et de la milice canadienne pour défendre leur patrie contre les forces de l'envahisseur américain.

Plus d'un siècle après, plus de 4 000 Autochtones ont servi en uniforme pendant la Première Guerre mondiale. La patience, la furtivité et l'adresse au tir pour lesquelles bon nombre de ces soldats étaient connus leur ont souvent permis de devenir d'excellents tireurs d'élite et éclaireurs de reconnaissance, et de se voir décerner au moins 50 décorations pour bravoure au cours du conflit.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939, les Autochtones ont encore une fois répondu à l'appel. À la fin de cette guerre, plus de 3 000 membres des Premières Nations, ainsi qu'un nombre non confirmé de Métis et d'Inuits, avaient porté l'uniforme. En plus des contributions impressionnantes qu'ils ont à nouveau apportées en combattant sur le champ de bataille, ils ont également joué de nouveaux rôles importants. Par exemple, certains travaillaient à titre de transmetteurs de codes des Premières Nations en communiquant des messages radio confidentiels dans leur propre langue afin qu'ils ne puissent pas être compris s'ils étaient interceptés par l'ennemi. Un autre exemple est la contribution des communautés inuites qui ont joué un rôle essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale en rassemblant volontairement des os et des carcasses d'animaux, qui ont ensuite été expédiés dans le sud du Canada pour être transformés en munitions, en colle pour avions et en engrais. L'Aîné inuit Qapik Attagutsiak est la dernière personne connue qui a contribué à cet effort de guerre.

Il faut reconnaître que cette tradition de service a été bâtie malgré les mesures discriminatoires qui rendaient l'enrôlement difficile pour les Autochtones et qui se poursuivaient après leur service. Le Canada continuait de leur refuser le droit d'obtenir les avantages offerts aux vétérans non autochtones. D'autres vétérans ont cédé leur statut de Première Nation pour recevoir ces avantages, un choix que personne ne devrait avoir à faire.

Au fil des ans, plus de 12 000 courageux Autochtones se sont portés volontaires pour servir dans l'armée canadienne en temps de guerre, de conflit militaire et de paix. Des tranchées boueuses du front occidental pendant la Première Guerre mondiale aux premières lignes de la pandémie actuelle de COVID-19, les membres autochtones des forces armées ont apporté de nombreuses contributions durables pour lesquelles nous serons infiniment reconnaissants.

À l'occasion de la Journée des vétérans autochtones, le Canada honore les contributions et les sacrifices de tous les militaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cette année, le drapeau national de la tour de la Paix à Ottawa, et sur tous les immeubles et établissements du gouvernement du Canada dans l'ensemble du pays, est mis en berne pour honorer et reconnaître les sacrifices que les vétérans autochtones ont faits pour notre pays. Nous nous rappelons les personnes qui ont donné leur vie et reconnaissons nos vétérans, en plus de saluer les nombreux membres autochtones des Forces armées canadiennes qui continuent de porter l'uniforme aujourd'hui.

Citations

« Peu importe le moment et le lieu - et malgré les obstacles que le gouvernement et leurs chaînes de commandement ont mis sur leur chemin - les peuples autochtones se sont toujours mobilisés pour servir en uniforme. Des champs de bataille de France aux patrouilles dans le Nord aujourd'hui, ils ont joué un rôle essentiel dans la protection du Canada pendant des générations. En cette Journée des vétérans autochtones, nous les remercions pour leur service, et nous rendons hommage aux personnes qui ont donné leur vie avec notre drapeau à l'épaule. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Tout au long de leur longue et fière histoire de service militaire, au pays ou à l'étranger, les vétérans autochtones du Canada ont assumé divers rôles et ont fait d'innombrables contributions et sacrifices. Cette journée vise à leur rendre hommage, ainsi qu'à leur famille et à leur communauté, et elle est pour nous une occasion de nous souvenir d'eux et de les remercier. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Aujourd'hui, nous reconnaissons et honorons les Premières Nations, les Métis et les Inuits du Canada pour leur contribution vitale à l'essence même de notre nation. Les peuples autochtones ont une longue et fière histoire de service militaire pour notre pays. Leurs contributions, d'hier et d'aujourd'hui, à la force et à l'unité de nos forces armées ont été essentielles pour assurer la sécurité de notre pays et préserver nos droits et libertés. »

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Aujourd'hui, nous honorons et remercions les vétérans des Premières Nations ainsi que les vétérans inuits et métis du Canada, leur famille et leur communauté. Fière et impressionnante, l'histoire de service militaire des Autochtones en temps de conflit, de crise et de paix est une dette éternelle que notre pays a envers eux pour leurs contributions, leurs sacrifices et les répercussions profondes de leur service sur le cours de notre histoire commune. »

L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux milliers de vétérans autochtones qui ont servi, et continuent de servir, en temps de guerre et de paix. Les contributions des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont essentielles aux efforts du Canada visant à promouvoir et à protéger la paix et la sécurité. Nous ne devons jamais oublier les personnes qui ont consenti tant de sacrifices au service du Canada. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord

