OTTAWA, ON, le 11 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, et l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, ont fait la déclaration suivante :

« Des millions de Canadiens et de Canadiennes aux antécédents diversifiés se sont portés volontaires pour servir leur pays et défendre la paix, la liberté et la démocratie. Depuis les grands conflits du XXe siècle jusqu'aux enjeux modernes d'aujourd'hui, les membres des forces militaires et policières du Canada se sont taillé une réputation d'habileté et de bravoure dans le monde entier.

Cette réputation s'est forgée au combat pendant les Première et Seconde Guerres mondiales, la guerre de Corée et d'autres conflits plus récents, et s'est consolidée au cours des 75 dernières années.

Alors que nous célébrons le 75e anniversaire des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, nous soulignons également l'immense contribution de plus de 125 000 membres des Forces armées canadiennes et de plus de 4 000 agents de police civils canadiens qui ont servi dans le cadre d'opérations internationales de maintien de la paix dans des régions dévastées par les conflits.

Ils ont également servi dans des opérations au Canada, notamment lors des feux de forêt, des tempêtes de verglas, des inondations et de la pandémie mondiale. Nous reconnaissons leur précieuse contribution pour assurer notre sécurité, ici même au pays.

En ce jour du Souvenir, nous soulignons les nombreux sacrifices consentis par toutes les personnes qui ont porté l'uniforme et toutes celles qui continuent de servir notre pays.

Le dévouement et le courage des Canadiens et Canadiennes qui ont défendu notre pays dans le passé se reflètent chez les militaires et les policiers qui servent aujourd'hui.

Bien qu'ils méritent notre reconnaissance et notre gratitude tout au long de l'année, il est particulièrement important que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes prennent un moment aujourd'hui afin de reconnaître et d'honorer les personnes qui sont tombées au combat, nos vétérans et vétéranes, ainsi que les membres des forces militaires et policières actuels, et de saluer leurs efforts pour préserver la paix et assurer notre sécurité.

N'oublions jamais. »

Liens connexes

Semaine des vétérans

Opérations policières de maintien de la paix

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, Téléphone : 613-992-7468, Courriel : [email protected]; Mikaela Harrison, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, Téléphone : 613-904-3333, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, Téléphone : 613-991-0657, Courriel : [email protected]