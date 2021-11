OTTAWA ON, le 11 nov. 2021 /CNW/ - Il y a 90 ans aujourd'hui, les Canadiens célébraient le premier jour du Souvenir officiel. À 11 h le 11 novembre 1931, des gens de tout le pays se sont rassemblés dans leurs collectivités et autour des monuments commémoratifs locaux pour rendre hommage aux personnes qui ont servi et sont mortes pendant la Première Guerre mondiale, et se souvenir des nombreux sacrifices qui ont aidé les Canadiens à traverser la guerre.

À l'origine, le Canada a observé le jour de l'armistice en novembre à partir de 1919. Depuis, le jour du Souvenir - la onzième heure du onzième jour du onzième mois - est devenu synonyme de commémoration et de moment spécial où nous rendons hommage à nos disparus, à nos vétérans, aux membres actuels des Forces armées canadiennes, aux policiers canadiens de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et à plus de 30 services de police en service à l'étranger dans le cadre du Programme d'opérations policières internationales de paix et de maintien de la paix.

Le Canada souligne plusieurs anniversaires militaires importants cette année, dont le 105e anniversaire des batailles de la Somme et de Beaumont-Hamel, et de la création du 2e Bataillon de construction - la première unité militaire de l'histoire de notre pays à être composée de soldats noirs.

Il s'est également écoulé 80 ans depuis la défense de Hong Kong, 70 ans depuis la bataille de Kapyong, 65 ans depuis le début de la première mission de maintien de la paix de grande envergure des Nations Unies en Égypte, 30 ans depuis la fin de la guerre du Golfe et 10 ans depuis la fin de la phase de combat de la mission du Canada en Afghanistan.

Dans chacun de ces théâtres, les Canadiens se sont distingués dans la défense de la paix et de la liberté. Beaucoup ont également servi dans de nombreuses opérations aux quatre coins du Canada, aidant leurs concitoyens en cas de besoin. Tous ont servi et se sont sacrifiés d'une manière que seules les personnes qui ont également porté l'uniforme peuvent comprendre, mais qui continue de nous inspirer tous.

Aujourd'hui, le Canada compte près de 630 000 vétérans. Des dizaines de milliers d'autres personnes décédées pour notre pays reposent ou sont commémorées dans des cimetières et des monuments commémoratifs de guerre partout dans le monde, où les Canadiens pourront leur rendre hommage à jamais.

En ce jour du Souvenir, le Canada rend hommage à nos héros décédés, à nos vétérans et aux membres des Forces armées canadiennes, de la GRC et aux policiers canadiens de partout au pays pour leur service, leur courage et leur sacrifice - au pays, partout dans le monde et d'une génération à l'autre.

« Depuis plus d'un siècle, les Canadiens ont servi et donné leur vie pour la défense de la paix, de la liberté et de la sécurité. Dans le cadre d'opérations tant ici au pays qu'ailleurs dans le monde - des tranchées de la Première Guerre mondiale à la lutte contre une pandémie aujourd'hui - le service de générations de Canadiens et de Terre-Neuviens est quelque chose dont chacun d'entre nous a la responsabilité de se souvenir. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Aujourd'hui, nous demandons à tous les Canadiens de prendre un moment pour réfléchir aux sacrifices consentis par des générations de Canadiens, hier et aujourd'hui. Souvenons-nous d'eux pour leur courage et leur sens du devoir désintéressé au service du Canada et de tous les Canadiens. Nous leur sommes redevables d'une gratitude infinie pour leur protection et la préservation des droits et libertés dont nous jouissons aujourd'hui. N'oublions jamais. »

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« La police canadienne est envoyée en mission dans certains des endroits les plus difficiles au monde au service de la paix. À l'occasion de jours comme le jour du Souvenir, nous nous souvenons des réalisations et, malheureusement, des sacrifices consentis par les braves Canadiens pour apporter les idéaux de paix et de liberté au monde. »

L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

