OTTAWA, ON, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont fait la déclaration suivante pour souligner la Journée des vétérans autochtones.

« Les peuples autochtones ont une longue et courageuse histoire de service au sein de l'armée canadienne, qui se poursuit aujourd'hui dans l'honneur et le professionnalisme et avec des compétences exceptionnelles.

Le 8 novembre, les communautés se rassemblent pour se souvenir des contributions des militaires autochtones comme : la sergente (retraitée) Wendy Jocko, qui a servi dans des opérations de maintien de la paix dans les Balkans et a ensuite été élue chef des Algonquins de la Première Nation de Pikwakanagan; le soldat Huron Brant, qui a obtenu la Médaille militaire en Sicile en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de faire le sacrifice ultime en étant tué au combat en Italie l'année suivante; le caporal suppléant John Shiwak, un militaire inuk du Labrador qui a servi dans le Royal Newfoundland Regiment et a été tué pendant la bataille de Cambrai; et le capitaine (retraité) Robert Thibeau, un Métis de Camp Shilo, au Manitoba, qui a servi pendant des décennies dans les Forces armées canadiennes, y compris lors de déploiements en Bosnie et à Chypre.

On estime que plus de 12 000 membres des Premières Nations, Métis et Inuits ont servi dans les conflits majeurs du XXe siècle, et parmi ceux-ci, bon nombre ont dû faire face à des obstacles lorsqu'ils ont tenté de s'enrôler et de servir dans l'armée, victimes de racisme systémique tout au long de leur service et même par la suite.

En temps de guerre, de conflit et de paix, les peuples autochtones ont servi avec honneur, et leurs réalisations continuent de rendre fiers tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Aujourd'hui, des milliers d'Autochtones continuent de servir dans les Forces armées canadiennes, dans des opérations ici au pays et à l'étranger. Nous leur devons une profonde gratitude pour leur courage, leur dévouement et leur sacrifice.

Alors que nous travaillons pour garantir que tous les militaires, vétérans et vétéranes des Premières Nations, Métis et Inuits, ainsi que leurs familles et leurs communautés, reçoivent toute la reconnaissance et le soutien qu'ils ont mérités, joignez-vous à nous en cette Journée des vétérans autochtones pour honorer leurs contributions et leurs sacrifices incommensurables, aujourd'hui et tout au long de l'histoire. »

