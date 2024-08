OTTAWA, ON, le 9 août 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des Gardiens de la paix, nous prenons une pause pour reconnaître les contributions remarquables des militaires, policiers, diplomates et civils canadiens qui ont participé aux missions de maintien de la paix partout dans le monde. Nous reconnaissons les sacrifices consentis par ces personnes et leur famille dans la poursuite de la paix et de la sécurité mondiales.

Au fil des décennies, plus de 125 000 membres des Forces armées canadiennes et plus de 4 500 policiers de la Gendarmerie royale du Canada et d'autres services de police partout au pays ont joué un rôle essentiel dans les efforts internationaux de maintien de la paix. Ils ont apporté l'expertise canadienne pour aider à gérer certains des conflits les plus complexes au monde. Malheureusement, quelque 130 de ces femmes et hommes courageux ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, et bien d'autres sont rentrés chez eux avec des blessures physiques et psychologiques persistantes.

Aujourd'hui marque le 50e anniversaire d'un sombre chapitre de l'histoire canadienne du maintien de la paix. En ce jour en 1974, un avion Buffalo des Forces armées canadiennes effectuant un vol de ravitaillement de routine pour la mission de maintien de la paix des Nations Unies sur le plateau du Golan a été abattu au-dessus de la Syrie. Cet incident a fait de cette journée la plus meurtrière de l'histoire des opérations de maintien de la paix au Canada, neuf gardiens de la paix des Forces armées canadiennes ayant perdu la vie. Depuis 2008, le Canada observe la Journée nationale des Gardiens de la paix le 9 août pour honorer la mémoire de ceux qui ont péri ce jour-là, ainsi que de tous ceux qui ont servi dans diverses missions de maintien de la paix à travers le monde.

L'héritage des gardiens de la paix canadiens est celui d'une compassion et d'un courage inébranlables, car ils ont contribué à restaurer la paix et la sécurité dans les régions dévastées par le conflit.

N'oublions jamais.

