OTTAWA, ON -- Territoire traditionnel algonquin non cédé, le 4 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres Alty, Gull-Masty, Chartrand et Valdez ont publié la déclaration qui suit :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à la vie, à la mémoire et à l'esprit des milliers de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones qui ont disparu ou ont été assassinées. Nous saluons le travail courageux des survivants, des familles et des communautés qui continuent de porter un immense fardeau de douleur et de perte dans leur quête de justice, de guérison et de sécurité. Nous sommes unis dans notre détermination à mettre fin à cette crise nationale.

Le travail le plus important est mené par les Autochtones au niveau communautaire. C'est pourquoi nous finançons des initiatives telles que des refuges et des projets qui améliorent la sécurité et le bien-être des communautés. Par exemple, nous avons récemment annoncé un financement combiné de plus de 8,5 millions de dollars pour le Secrétariat des femmes infinies afin de fournir des foyers sûrs et accueillants aux femmes et à leurs enfants qui quittent des foyers violents ou sortent de refuges d'urgence. Nous soutenons également les organisations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones, telles que l'Edmonton 2 Spirit Society, afin de les aider à briser les barrières, à renforcer leurs capacités et à obtenir une place à la table des décisions, favorisant ainsi un changement systémique vers une économie et une société plus inclusives.

Nous nous appuierons sur les efforts déployés par le passé pour renforcer la réponse du Canada à la crise, comme la réunion nationale annuelle autochtone-fédérale-provinciale-territoriale sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées, qui rassemble les gouvernements et les partenaires, la promotion du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et la nomination de la première conseillère principale chargée de la lutte contre la traite des personnes.

Cela vient compléter les efforts déjà déployés dans le cadre de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées, qui met les solutions proposées par les Autochtones au cœur de ses préoccupations.

En tant que femmes fortes au sein du Cabinet, nous ne nous arrêterons pas tant que la sécurité, la dignité et l'absence de violence ne seront pas une réalité pour toutes les femmes, filles et personnes 2ELGBTQI+ autochtones au Canada. »

Services de soutien

Une ligne d'urgence nationale accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offre du soutien sans frais à toute personne ayant besoin d'une aide émotionnelle concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Pour obtenir du soutien, composez le 1-844-413-6649.

Une aide est également disponible via les services de santé et de soutien culturel pour les personnes touchées par la crise des FFADA.

