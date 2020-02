Déclaration - Le Service correctionnel du Canada répond au Rapport annuel de l'enquêteur correctionnel

OTTAWA, le 18 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Anne Kelly, commissaire du Service correctionnel du Canada, a fait la déclaration suivante :

« J'accueille favorablement le Rapport annuel du Bureau de l'enquêteur correctionnel (BEC) de cette année.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a examiné attentivement toutes les recommandations présentées par le BEC et des travaux sont en cours au sein de l'organisme pour y donner suite. Notre réponse au rapport fournit de plus amples renseignements sur les questions soulevées ainsi que du contexte, souligne les progrès que nous avons réalisés et précise d'autres changements que nous nous sommes engagés à apporter.

En 2018-2019, plusieurs changements ont été faits à la suite des modifications apportées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui sont entrées en vigueur le 30 novembre 2019. Nous avons mis en œuvre de nouvelles unités d'intervention structurée (UIS); ce nouveau modèle correctionnel, soumis à une surveillance externe indépendante, offre des interventions plus structurées et efficaces aux détenus qui ne peuvent être gérés en toute sécurité dans une population carcérale régulière. Il démontre également notre engagement ferme à améliorer les résultats correctionnels. Il s'agit d'un changement historique et transformateur pour le SCC.

Nous sommes aussi résolus à remédier à la surreprésentation des délinquants autochtones dans les établissements fédéraux. Bien que les décisions relatives à la détermination des peines ne soient pas du ressort du SCC, nous sommes déterminés à exercer une influence positive sur les délinquants autochtones pendant qu'ils sont sous notre garde. Cela passe par l'offre de programmes, d'interventions et de services inclusifs et adaptés à leur culture. Nos résultats montrent que ces efforts ont un effet positif et favorisent le succès de la réhabilitation et de la réinsertion sociale des délinquants autochtones. Le SCC est fier d'être l'une des nombreuses organisations qui agissent pour corriger les disparités systémiques par rapport aux Autochtones, et nous continuerons à jouer un rôle important dans ce processus dans le cadre d'une approche pangouvernementale.

L'enquêteur correctionnel a affirmé aujourd'hui qu'il est encouragé par les efforts en cours au Service visant à créer un milieu de travail plus sain et respectueux. En tant que commissaire, je m'engage à m'assurer que ces efforts sont maintenus et que nous en tirerons parti. Nos employés sont notre plus grande force et ne méritent rien de moins.

Le SCC se réjouit à l'idée de poursuivre sa collaboration avec le BEC, ses employés, ses partenaires, les intervenants et les bénévoles, afin que nous puissions avoir une incidence positive dans le cadre du travail que nous accomplissons. »

