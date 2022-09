BALI, Indonésie, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, vient de conclure une série de rencontres productives organisées dans le cadre de la réunion conjointe des ministres responsables de l'environnement et du climat du G20 le 31 août. En participant à la réunion du G20, le secrétaire parlementaire a réitéré l'engagement indéfectible du Canada à l'égard de mesures ambitieuses et soutenues pour lutter contre les crises du climat et de la biodiversité. Une mobilisation et une collaboration multipartites demeurent des éléments centraux de l'approche du Canada pour résoudre ces crises.

Reconnaissant le contexte géopolitique unique dans lequel la réunion du G20 s'est déroulée, le secrétaire parlementaire a indiqué que le Canada condamnait l'invasion illégale non provoquée et injustifiée de l'Ukraine par le président Poutine. Les effets de la guerre russe continuent de menacer la sécurité alimentaire et énergétique à l'échelle de la planète et provoquent des dommages et des destructions inutiles dans l'environnement.

Le forum du G20 a offert une occasion importante de dialogue entre le Canada et ses partenaires pour accroître la collaboration sur des questions environnementales. Les contributions soutenues des négociateurs au cours de la dernière année ont renforcé la nécessité de réaliser des progrès dans des dossiers importants, notamment le besoin d'un nouveau cadre mondial ambitieux pour la biodiversité lors de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15) qui se tiendra à Montréal plus tard cette année. Le secrétaire parlementaire a souligné l'urgence de la crise de la biodiversité et la nécessité de mettre en œuvre rapidement le nouveau cadre pour freiner et inverser la perte de milieux naturels d'ici 2030.

Malgré les discussions constructives qui se sont déroulées sur une foule de questions clés, le secrétaire parlementaire, comme bien d'autres membres du G20, aurait espéré trouver un terrain d'entente sur des engagements à l'égard de la lutte contre les changements climatiques, en conformité avec le Pacte de Glasgow pour le climat qui a été adopté à la COP26 de l'an dernier. Les données scientifiques démontrent clairement que nous devons nous efforcer à maintenir à portée de main un réchauffement planétaire de 1,5 °C si nous voulons éviter les pires effets des changements climatiques. Cet objectif doit servir de base à notre action climatique individuelle et collective alors que les pays s'apprêtent à participer à la COP27 et à la COP15. Des mesures ambitieuses doivent être prises durant cette décennie cruciale, notamment la mobilisation de l'aide financière aux pays en développement, l'abandon progressif de la production d'électricité à partir du charbon, l'adoption de politiques de tarification du carbone par un plus grand nombre de pays et la réduction des émissions de méthane.

Le secrétaire parlementaire a souligné que l'esprit de collaboration qui régnait à Bali sera essentiel à l'obtention de résultats positifs lors de la COP27 et de la COP15 plus tard cette année. Le Canada remercie l'Indonésie pour son leadership et son hospitalité à titre de président du G20.

« Alors que le monde doit composer avec les effets dévastateurs des changements climatiques, comme l'inondation sans précédent qui a frappé le Pakistan, nous devrons nous souvenir du niveau d'ambition collective requis lors des conférences internationales sur la biodiversité et le climat qui se dérouleront plus tard au cours de l'année. À titre de principaux émetteurs mondiaux, les pays du G20 ont la responsabilité d'exercer le leadership dont le monde a tant besoin. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

