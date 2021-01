OTTAWA, ON, le 6 janv. 2021 /CNW/ - « Le Canada continue de s'opposer fortement au développement dans la réserve faunique nationale de l'Arctique en raison des effets potentiels sur la harde de caribous de la Porcupine et les peuples autochtones. Le caribou de la Porcupine et ses terrains de mise bas sont inestimables pour la culture et la subsistance des Gwich'in et des Inuvialuit, et ils font partie intégrante de la biodiversité dans le Nord.

J'ai suivi de près les développements proposés dans la réserve et leurs effets potentiels sur la faune transfrontalière, en particulier la harde de caribous de la Porcupine. À ce jour, les préoccupations du Canada n'ont pas donné lieu à une réponse tenant compte du niveau élevé de risque pour nos espèces communes. L'ouverture des offres qui a eu lieu aujourd'hui à propos des permis d'exploitation pétrolière et gazière dans la réserve faunique nationale de l'Arctique renforce mes très sérieuses préoccupations. Avant l'attribution légale des permis, le Canada a demandé la tenue de consultations supplémentaires afin d'examiner les effets potentiels à long terme sur le caribou de la Porcupine, comme le stipule le traité sur le caribou de la Porcupine conclu entre le Canada et les États-Unis.

Le gouvernement du Canada et moi-même sommes déterminés à poursuivre les travaux avec les peuples autochtones et les partenaires nationaux pour exprimer nos sérieuses préoccupations et contribuer au processus d'examen des États-Unis. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

