OTTAWA, ON, le 5 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a fait la déclaration qui suit :

« Aujourd'hui débute la 29e édition de la Semaine de la sécurité civile. Il s'agit d'une excellente occasion pour les Canadiennes et les Canadiens de se préparer à toute situation d'urgence. Avec le thème de cette année, "Soyez prêts. Connaissez vos risques.", j'encourage les Canadiennes et les Canadiens à s'informer sur les risques de catastrophes qui pourraient toucher leur région et à se renseigner sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour assurer leur propre protection, celle de leur famille et celle de leur maison.

Lorsqu'une situation d'urgence arrive, nous pouvons remercier les premiers intervenants et les professionnels responsables de la gestion des situations d'urgence pour leur rapidité d'action, leur expertise et leur bravoure. Nous reconnaissons et célébrons le travail incroyable qu'ils accomplissent et je leur suis personnellement reconnaissant pour leur service et pour les efforts qu'ils déploient afin d'assurer la sécurité de nos communautés.

Les changements climatiques continuent d'avoir des répercussions importantes sur les phénomènes météorologiques extrêmes et sur les catastrophes qui touchent directement nos collectivités. Nous avons constaté une augmentation de la fréquence et de la gravité des inondations, des feux de forêt, des tempêtes hivernales, des vagues de chaleur et des ouragans. Par conséquent, il est plus important que jamais d'améliorer notre état de préparation aux urgences. Il s'agit notamment de se familiariser avec les mesures à prendre avant que ces situations ne se produisent.

Nous pouvons tous nous préparer aux situations d'urgence en connaissant les risques dans notre région. Une mesure importante que tout le monde peut prendre consiste à préparer une trousse d'urgence et à élaborer un plan d'urgence pour la maison. Si vous avez déjà une trousse et un plan, profitez-en pour les passer en revue avec les membres de votre foyer afin de vérifier qu'ils sont à jour et qu'ils comprennent tout ce dont vous avez besoin.

De plus, Sécurité publique a le plaisir de lancer une nouvelle série de défis sur les médias sociaux pour vous permettre de gagner une trousse d'urgence. Nous vous encourageons à partager sur X ou Facebook des informations sur votre préparation et celle de votre foyer aux situations d'urgence en utilisant les mot-clics #SemaineSC2024 ou #PrêtÀTouteÉventualité. Pour plus de détails, consultez la page Web du règlement du défi de la Semaine de la sécurité civile.

Je vous invite à suivre notre compte X @Securite_Canada et notre page Facebook Prêt en cas d'urgence au Canada, où nous partagerons des conseils de préparation utiles sur de nombreux dangers qui surviennent au Canada. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la page Web Préparez-vous. »

