Déclaration - Le ministre MacAulay souligne la Semaine nationale des soins infirmiers

OTTAWA, le 11 mai 2020 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine nationale des soins infirmiers :

« Le personnel infirmier est au cœur de la communauté canadienne des soins de santé et, en tant que plus vaste groupe de professionnels de la santé au Canada, il joue un rôle important dans la santé et le mieux‑être des Canadiens.

La Semaine nationale des soins infirmiers se déroule du 11 au 17 mai. Le thème de cette année, qui est « La profession infirmière, une voix faite pour diriger - Vers un monde en bonne santé », met en évidence l'importance du personnel infirmier pour relever les défis liés à la santé. Alors que le monde est confronté à une éclosion de COVID‑19, ce thème est opportun, car il reflète le rôle essentiel que joue le personnel infirmier dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Pendant cette période, il est important de remercier toutes ces personnes du travail essentiel qu'elles accomplissent en première ligne de la pandémie.

Cette année, la Semaine nationale des soins infirmiers revêt une signification encore plus importante, car elle marque le 200e anniversaire de la naissance de Florence Nightingale. L'Organisation mondiale de la santé a donc désigné 2020 comme étant l'année internationale des sages‑femmes et du personnel infirmier afin de souligner cette date importante. Florence Nightingale est largement reconnue comme la fondatrice des soins infirmiers modernes et une pionnière ayant jeté les bases des soins infirmiers professionnels qui ont ouvert la voie au personnel infirmier d'aujourd'hui.

Le travail des infirmières et des infirmiers militaires au Canada remonte à plus de 120 ans, lorsque des infirmières ont accompagné les troupes canadiennes envoyées en service pendant la guerre d'Afrique du Sud. Certaines d'entre elles, comme Margaret Lowe de Binscarth au Manitoba, qui est morte à la suite d'un raid aérien allemand près d'Étaples en France en mai 1918, ont donné leur vie pendant qu'elles servaient leur pays. Même si on n'utilise plus l'appellation infirmières et infirmiers militaires depuis la guerre de Corée, le personnel infirmier des Forces armées canadiennes continue de contribuer aux efforts militaires de notre pays, ici comme à l'étranger.

Je tiens à remercier le personnel infirmier de partout au pays du travail important qu'il accomplit et à souligner le rôle de premier plan et le vaste éventail de responsabilités qu'il assume dans le cadre de la prestation de soins aux vétérans. À Anciens Combattants Canada, le personnel infirmier contribue non seulement au bien‑être des vétérans, mais fait également la promotion de la bonne santé et de la prise de décisions relatives aux politiques favorisant la bonne santé. Il joue aussi un rôle essentiel pour ce qui est de veiller à ce que les vétérans reçoivent les prestations et les services dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Chaque jour, nous sommes à même de constater le rôle important que joue le personnel infirmier dans le bien‑être des vétérans.

Cette semaine, pendant la pandémie de COVID‑19 et en tout temps, nous sommes reconnaissants envers notre personnel infirmier qui travaille sans relâche pour offrir aux gens les soins et l'attention dont ils ont besoin. Nous remercions ces employés de leur dévouement constant et de leur engagement à aider les Canadiens chaque jour. »

