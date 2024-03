OTTAWA, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Depuis le rétablissement du Comité consultatif sur la mise en œuvre des unités d'intervention structurée (le Comité) en 2021, le gouvernement du Canada demeure fermement déterminé à assurer la mise en œuvre réussie des Unités d'intervention structurée. Le deuxième rapport annuel du Comité continue de fournir des informations précieuses sur la mise en œuvre des UIS dans les établissements correctionnels fédéraux, et ses conclusions et recommandations constituent une source importante de connaissances pour aider à renforcer le modèle d'UIS.

Le gouvernement du Canada a répondu aux recommandations du Comité et a pris note des préoccupations exprimées dans le présent rapport et dans les précédents rapports du Comité. Sécurité publique Canada (SP) a activement entrepris diverses initiatives visant à améliorer plusieurs de ces questions, en collaboration avec les décideurs externes indépendants (DEI) et le Service correctionnel du Canada (SCC).

SP et le SCC apprécient le rôle du Comité qui veille à ce que les UIS soient mis en œuvre comme le prévoit la loi et le SCC entreprendra deux analyses distinctes en réponse aux recommandations du Comité et présentera au ministre de la Sécurité publique ses conclusions ainsi que des solutions ciblées et assorties d'un échéancier.

Nous nous réjouissons de la contribution et de la collaboration continues du Comité au cours de la dernière année de son mandat, afin de continuer à améliorer notre compréhension des problèmes et de trouver des solutions concrètes pour soutenir un système correctionnel fédéral durable qui soit sûr, humain et propice à la réadaptation et à la réinsertion. »

