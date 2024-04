OTTAWA, ON, le 29 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Depuis plus de 150 ans, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) veille à la sécurité du Canada et des Canadiens. Elle est devenue un symbole national, reconnu tant au pays qu'à l'étranger, et un modèle de professionnalisme en matière de maintien de l'ordre.

Je suis heureux que le Premier ministre ait annoncé aujourd'hui la nomination de Mike Duheme au poste de commissaire de la GRC.

Le commissaire Duheme a mené une brillante carrière au sein de la GRC où il a servi les Canadiens pendant plus de trois décennies et dans quatre provinces. Dès ses débuts en tant qu'enquêteur aux services généraux en Nouvelle-Écosse, il a occupé un large éventail de rôles, y compris celui de membre du Groupe tactique d'intervention de la GRC, de participant à des missions de paix à l'étranger, d'agent de protection des personnes de marque, le premier directeur du Service de protection parlementaire, commandant de la Division nationale à Ottawa, et sous-commissaire de la Police fédérale.

Avec cette nomination, le commissaire Duheme pourra poursuivre le travail exceptionnel qu'il a accompli depuis qu'il est à la tête de la GRC. Dans le cadre de ses fonctions, il a contribué à renforcer la confiance du public et la responsabilité organisationnelle afin de préserver la confiance de tous les Canadiens dans la GRC. Je tiens à le féliciter pour sa nomination et le remercier, et remercier les agents de la GRC d'un bout à l'autre du pays, pour leur travail remarquable et leur dévouement à la sécurité des Canadiens et de leurs intérêts. »

