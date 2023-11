OTTAWA, le 2 nov. 2023 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« L'enquêteur correctionnel joue un rôle important au sein du système correctionnel du Canada. Ce rapport présente au gouvernement du Canada des façons de garantir que ce système demeure sûr et humain pour les détenus et les communautés.

Le gouvernement du Canada a répondu aux recommandations et travaillera en étroite collaboration avec le Bureau de l'enquêteur correctionnel et ses partenaires pour résoudre les enjeux soulevés dans le rapport afin d'améliorer la réinsertion sociale des délinquants et de favoriser le succès de leur réintégration, et ce, tout en assurant la sécurité de nos collectivités.

Plusieurs initiatives répondant à un grand nombre des recommandations formulées dans ce rapport sont déjà en cours, et la Commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) y a donné suite, notamment en introduisant un cadre réglementaire concernant la détention dans les cellules nues.

La mobilisation des collectivités autochtones est essentielle pour remédier à la surreprésentation continue des Autochtones dans le système de justice pénale du Canada. Dans le cadre de cet important travail, on a nommé plus tôt cette année une personne au poste de sous-commissaire des services correctionnels pour Autochtones dans le but de renforcer nos partenariats avec les peuples, les groupes et les collectivités autochtones, et de veiller à ce que les délinquants sous responsabilité fédérale puissent recevoir des interventions, des soutiens et des services adaptés à leur culture.

Notre Initiative sur les services correctionnels communautaires destinés aux Autochtones nous permet de travailler avec des organisations autochtones afin de proposer des alternatives à l'incarcération pour les délinquants autochtones tout en assurant la sécurité des collectivités.

Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec le SCC, nos intervenants, l'enquêteur correctionnel et son équipe pour veiller à ce que le système correctionnel du Canada continue de protéger la sécurité publique tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants. »

Liens connexes :

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343 574-8116, [email protected] ; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]