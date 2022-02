GATINEAU, QC, le 16 févr. 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a publié la déclaration suivante à la suite de sa participation au Sommet mondial pour le développement durable, dont le pays hôte était l'Inde :

« La consommation et la production non durables mettent en péril la survie de notre planète.

« Nous pouvons tous en reconnaître les signes : gaspillage alimentaire, industries à fortes émissions de carbone et destruction d'habitats naturels. Nous savons également que nous avons dès maintenant la possibilité de mettre fin à cette tendance.

« Alors que nous remportons graduellement la victoire contre la pandémie de COVID-19, nous pouvons développer des profils de production et de consommation plus écologiques et plus durables, et adhérer aux principes d'une économie circulaire.

« Bien entendu, aucun pays ne possède toutes les réponses. Dans le monde d'aujourd'hui, devenu extrêmement complexe et interdépendant, la seule solution logique consiste à faire participer le plus grand nombre de pays possible.

« De même, l'objectif visant à favoriser le développement durable ne repose pas sur une politique unique, mais plutôt sur un large éventail de mesures. Bien que les gestes des citoyens et des consommateurs soient importants, les gouvernements doivent jouer un rôle clé. Nous devons agir de concert, sans tarder.

« Les gouvernements et le secteur privé doivent également travailler ensemble.

« Le Canada a pris plusieurs engagements concrets pour stimuler la consommation et la production durables dans notre économie. Par exemple, le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour réduire les déchets de plastique et la pollution plastique au pays.

« Après des recherches exhaustives et des consultations approfondies avec les partenaires industriels, nous interdirons les plastiques à usage unique dès cette année.

« Nous proposons également d'établir des exigences sur la teneur en contenu recyclé des produits et des emballages de plastique. Ces exigences enverront les signaux du marché nécessaires pour stimuler les investissements dans les infrastructures de recyclage et encourager l'innovation dans la technologie et la conception de produits.

« Sur la scène internationale, le Canada appuie l'établissement d'un accord mondial juridiquement contraignant sur les plastiques qui serait ambitieux, efficace et réaliste et qui reposerait sur une approche axée sur l'ensemble du cycle de vie pour lutter contre la pollution plastique. Notre pays coprésidera, avec le Ghana, le processus de mise en place d'un tel accord lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement 5.2 qui se tiendra à la fin février.

« La finance est un autre facteur essentiel dans l'atteinte d'une plus grande durabilité dans la consommation et la production. Voilà pourquoi le Canada a approuvé le cadre du Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat, qui a été créé en 2015 par le Conseil de stabilité financière, une organisation internationale qui surveille le système financier mondial.

« Pour continuer de concilier la prise de décisions financières avec la durabilité dans le but de mieux protéger notre nature, le Canada se joindra lui aussi au nouveau Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (GTDFC).

« Comme plus de la moitié de la production économique mondiale est liée à la nature, les recommandations du GTDFC aideront les institutions financières et les entreprises à tenir compte des risques et des possibilités liés à la nature dans leur planification stratégique, leur gestion des risques et leurs décisions de répartition des actifs.

« Toutes ces initiatives montrent que le gouvernement et le secteur privé doivent travailler ensemble pour atteindre les objectifs de consommation et de production plus durables.

Des transitions fructueuses au sein de nos économies nous permettront de donner au développement durable la place qui lui revient dans le monde du 21e siècle. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

