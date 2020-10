OTTAWA, ON, le 2 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a fait la déclaration suivante pour souligner le 76e anniversaire du début de la bataille de l'Escaut :

« Il y a 76 ans, la Première Armée canadienne commençait une offensive exténuante et sanglante qui dura cinq semaines le long du fleuve Escaut au nord-ouest de la Belgique et au sud-ouest des Pays-Bas. Certains historiens sont venus à l'appeler le champ de bataille le plus difficile de la Seconde Guerre mondiale.

La bataille de l'Escaut a ouvert le port principal belge d'Anvers au ravitaillement allié, ce qui a permis de recevoir les fournitures essentielles pour soutenir l'effort de guerre dans le nord-ouest de l'Europe. Elle a aussi libéré de l'occupation allemande des centaines de milliers de civils dans des régions de la Belgique et des Pays-Bas.

Au moment où leur offensive a pris fin le 8 novembre 1944, la Première Armée canadienne - sous le commandement du lieutenant-général Guy Simonds - avait fait plus de 41 000 prisonniers. Bien que sa victoire ait été impressionnante, elle a toutefois coûté très cher : près de 13 000 soldats alliés, dont plus de 6 300 Canadiens, ont été tués, blessés ou portés disparus.

Nous rendons hommage aujourd'hui à ces braves Canadiens qui ont tout risqué le long des rives inondées et boueuses du fleuve Escaut pour aider à rétablir la paix en Europe occidentale.

Nous nous souviendrons d'eux. »

