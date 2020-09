OTTAWA, ON, le 18 sept. 2020 /CNW/ - L'honorable Lawrence A. MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a fait la déclaration suivante pour souligner la Journée de reconnaissance des familles des militaires :

« Lorsqu'un membre des Forces armées canadiennes sert, sa famille sert également avec lui. Cela se poursuit lors de la transition à la vie civile, et lorsque nos membres entament leur vie après le service. C'est pourquoi, le troisième vendredi de septembre, nous célébrons les familles des militaires et le rôle important qu'elles jouent.

Alors que nos Forces armées canadiennes continuent d'assurer la sécurité des Canadiens à la maison et partout dans le monde, cette année a évidemment été particulièrement difficile, et nous avons découvert qu'il est plus important que jamais de garder le contact. Nous établissons souvent nos premiers liens avec notre famille et, alors que nous nous ajustons au monde dans lequel nous vivons, nous nous tournons vers nos réseaux de soutien pour nous aider à cheminer dans cette nouvelle réalité. Une importante partie de notre bien-être repose sur le fait de trouver un sentiment d'appartenance, de compassion et de communauté.

Si vous avez besoin d'aide et que vous n'avez personne à qui la demander, le personnel des Forces armées canadiennes, les vétérans et leur famille, ainsi que les employés civils peuvent accéder gratuitement à des services de consultation confidentiels, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, en composant le 1-800-268-7708 ou le 1-800-567-5803 (ATS).

À l'occasion de la seconde célébration annuelle de la Journée de reconnaissance des familles des militaires, nous encourageons les membres de l'Équipe de la Défense, nos vétérans, leur famille et tous les Canadiens à se tendre la main et à prendre du temps pour se réjouir de tout ce que nos familles de militaires font ici à la maison. »

