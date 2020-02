Déclaration - Le ministre Blair répond au rapport de l'automne 2019 du vérificateur général du Canada

OTTAWA, le 18 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Sylvain Ricard, vérificateur général du Canada, a déposé son Rapport de l'automne 2019, Le respect en milieu de travail. Pour y répondre, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fait la déclaration suivante :

« Nous remercions le vérificateur général pour son rapport, Le respect en milieu de travail, qui soulève d'importantes préoccupations concernant le harcèlement, la discrimination et la violence en milieu de travail à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et au Service correctionnel du Canada (SCC).

Tous les Canadiens méritent de se sentir en sécurité au travail, ce qui nécessite de créer et de maintenir les bonnes conditions en milieu de travail. Pour garantir un environnement sûr et respectueux, il faut, entre autres, un dialogue soutenu, des processus clairs, un suivi régulier, une responsabilisation et un engagement à faire mieux.

Le rapport du vérificateur général souligne plusieurs façons dont l'ASFC et le SCC peuvent relever leurs défis actuels. Cela leur permettra de continuer à créer des milieux de travail respectueux et de mieux répondre aux besoins de leurs employés.

Les deux organisations ont déjà pris des mesures pour résoudre les problèmes décrits dans les constatations de l'audit, et, bien que je salue le travail qui a déjà été entrepris, il est clair qu'il reste encore beaucoup à faire. J'ai demandé à l'ASFC et au SCC de me présenter régulièrement des mises à jour sur leurs progrès en vue de la mise en œuvre des recommandations du vérificateur général.

Notre gouvernement est résolu à faire en sorte que toutes les organisations fédérales appliquent une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement, de discrimination et de violence au travail. Cela nécessite notamment la mise en place des mesures appropriées pour prévenir ce type de comportement.

Je remercie le vérificateur général pour son travail relativement à ces enjeux importants. Maintenant que j'ai passé en revue les recommandations, je collaborerai avec les syndicats et la direction de l'ASFC et du SCC, au moment où ils mettent en œuvre des changements et créent des lieux de travail où les employés se sentent en sécurité, écoutés et respectés. »

Liens connexes :

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Mary-Liz Power, Attaché de presse, Cabinet du ministre de Sécurité publique et de la Protection civile, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]

Liens connexes

https://www.publicsafety.gc.ca