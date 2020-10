OTTAWA, ON, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a émis la déclaration suivante concernant le rapport annuel 2019-2020 du Bureau de l'enquêteur correctionnel :

« Nous remercions l'enquêteur correctionnel pour le travail assidu du rapport annuel 2019-2020. Il soulève des enjeux importants et offre des recommandations concernant l'éducation et la formation, la santé et la sécurité et autres enjeux importants dans les établissements correctionnels.

L'enquêteur correctionnel contribue à la sécurité publique en déterminant des enjeux préoccupants au sein du système correctionnel fédéral. En collaboration avec des intervenants et des partenaires, l'enquêteur correctionnel, le Service correctionnel du Canada (SCC) et le gouvernement du Canada poursuivent les mêmes objectifs principaux : protéger nos collectivités en veillant à ce que le système correctionnel fédéral du Canada soit sécuritaire, humain et efficace, et renforcer la réinsertion et la réhabilitation des délinquants fédéraux dans les collectivités en tant que citoyens productifs et respectueux de la loi.

L'augmentation des possibilités d'éducation et l'amélioration de la formation aux compétences professionnelles sont des facteurs clés pour une réinsertion réussie. Le SCC s'est engagé à moderniser les opportunités d'éducation qu'il offre, notamment envers les initiatives qui renforcent les connaissances numériques, un élément critique d'une éducation moderne. J'ai demandé une mise à jour au SCC en juin 2021, ce qui nous aidera à évaluer quelles mesures supplémentaires sont nécessaires afin d'assurer que les détenus acquièrent les compétences et la formation dont ils ont besoin pour réussir leur réinsertion dans la société une fois leur peine purgée.

Tous les délinquants devraient être en mesure de purger leur peine dans notre système correctionnel sans crainte et dans la dignité. Une approche de tolérance zéro en ce qui concerne la coercition et la violence sexuelle est fondamentale au fonctionnement du SCC afin de protéger la santé physique et mentale et la sécurité globale des personnes qui habitent et travaillent dans les établissements correctionnels fédéraux. En collaboration avec le SCC, Sécurité publique Canada mènera une recherche afin d'éclairer une stratégie qui aidera à détecter et à prévenir la coercition et la violence sexuelle dans les établissements correctionnels et à intervenir aux cas qui surviennent. Cette stratégie tiendra compte des populations vulnérables, notamment les délinquants avec un antécédent de traumatisme, les personnes LGBTQ2+, les femmes, et les personnes avec des troubles de santé mentale. Un rapport provisoire est prévu pour le printemps 2021.

Les enjeux soulevés par l'enquêteur correctionnel sont extrêmement importants. Je travaillerai étroitement avec la direction du SCC afin d'assurer le progrès et de continuer à répondre aux normes les plus élevées lorsqu'il s'agit de la protection du public et de l'entretien de la sécurité publique. Le système correctionnel fédéral continue de subir une période de transformation rapide. Je m'attends à ce que le SCC et le BEC continuent de travailler ensemble afin de veiller à ce que nous servons les Canadiens et les Canadiennes du mieux que nous le pouvons. »

