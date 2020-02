Déclaration - Le ministre Bains réagit à la vente potentielle de Bombardier Transport à Alstom SA

OTTAWA, le 17 févr. 2020 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a fait la déclaration suivante au sujet de la vente potentielle de Bombardier Transport à Alstom SA :

« J'ai appris aujourd'hui qu'Alstom propose d'acquérir Bombardier Transport.

« Bombardier Transport emploie près de 4 000 personnes au Canada et notre priorité est de soutenir les hommes et les femmes qui œuvrent au sein de l'industrie canadienne de la construction ferroviaire. Nous sommes heureux qu'Alstom reconnaisse le talent et l'expertise de ces employés. Nous poursuivrons la discussion avec toutes les parties intéressées afin de nous assurer du maintien des emplois canadiens.

« Nous surveillons les transactions effectuées au Canada en nous penchant sur les aspects relatifs à la concurrence et à la réglementation, et nous menons des examens au besoin. »

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : Innovation canadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Véronique Simard, Attachée de presse, Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, 343-291-2500; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home