OTTAWA, ON, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a fait la déclaration suivante :

« L'enquêteur correctionnel joue un rôle essentiel dans le système correctionnel canadien. Son rapport annuel offre des observations et des recommandations importantes pour veiller à ce que le système correctionnel fédéral demeure sécuritaire, humain et responsable envers les détenus, le personnel et la collectivité en général.

Le gouvernement du Canada a répondu aux recommandations et collaborera étroitement avec le Bureau de l'enquêteur correctionnel afin de traiter les éléments soulevés dans le rapport.

Le gouvernement est déterminé à renforcer le système correctionnel fédéral, ce qui comprend une collaboration avec le Service correctionnel du Canada (SCC) pour offrir un environnement sûr et sécuritaire aux détenus et au personnel dans les établissements correctionnels fédéraux.

Un des principaux axes de travail sera d'améliorer l'accès aux soins de santé mentale et la qualité de ceux-ci dans les établissements correctionnels fédéraux. Il est essentiel que les détenus aient accès à un soutien efficace en santé mentale, car cela contribue positivement à leur réhabilitation et à leur réinsertion dans la société.

Nous nous engageons à faire en sorte que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition continue de refléter les besoins évolutifs de la population carcérale fédérale, y compris les personnes âgées et celles purgeant de longues peines.

Nous reconnaissons qu'il reste du travail à faire dans ces domaines, ainsi que pour remédier à la surreprésentation des personnes autochtones et racisées dans le système correctionnel fédéral, et nous continuerons de tirer parti des précieuses observations du Bureau de l'enquêteur correctionnel pour apporter des améliorations.

J'aimerais aussi remercier l'enquêteur correctionnel, Dr. Ivan Zinger, qui prendra sa retraite à la fin de janvier 2026, pour sa contribution précieuse en tant qu'ombudsman veillant au traitement équitable et humain des personnes incarcérées.

Les 30 années de service de Dr. Zinger's dans la fonction publique, y compris plus de 8 années comme enquêteur correctionnel, ont été marquées par sa défense exceptionnelle des droits de la personne et un engagement profond à servir les Canadiens et les Canadiennes.

En prévision de la retraite de Dr. Zinger, Sécurité publique travaillera afin d'identifier une personne qualifiée pour le poste d'enquêteur correctionnel.

Je me réjouis à l'idée de collaborer avec l'enquêteur correctionnel pour le reste de son mandat, ainsi que de poursuivre la collaboration avec son équipe, afin d'assurer un système correctionnel sécuritaire et humain qui favorise la réhabilitation et la réinsertion sociale. »

