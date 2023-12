OTTAWA, ON, le 10 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale et l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, ont fait la déclaration suivante pour souligner le 35e anniversaire de la remise du prix Nobel de la paix aux forces de maintien de la paix des Nations Unies.

« Le prix Nobel de la paix a été décerné aux forces de maintien de la paix des Nations Unies le 10 décembre 1988 pour reconnaître les contributions importantes apportées par les gardiens de la paix à la poursuite de l'une des obligations les plus fondamentales de l'ONU : maintenir la paix et la sécurité internationales.

De 1948 à 1988, plus d'un demi-million de militaires de 53 États, dont le Canada, ont participé à des missions de maintien de la paix dans des endroits comme Chypre, le Cachemire, le Congo et la Nouvelle-Guinée occidentale. Les opérations de maintien de la paix ne se déroulent pas toujours sans heurts, puisque plus de 730 gardiens de la paix ont perdu la vie alors qu'ils cherchaient à maintenir la paix dans des régions du monde ravagées par la guerre et les conflits.

Alors que nous célébrons les 35 ans écoulés depuis que cette distinction a été accordée, nous remercions les milliers de Canadiens et de Canadiennes qui ont porté le béret bleu et d'autres insignes internationaux de maintien de la paix au fil des ans. En tant que gardiens de la paix et artisans de la paix, vous avez contribué à forger la réputation de longue date du Canada en tant que pays sur lequel on peut compter pour soutenir les opérations de paix partout dans le monde.

Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes vous sont vraiment reconnaissants de votre service et de votre sacrifice, et nous reconnaissons votre contribution à un monde plus sûr et plus paisible pour tous. »

