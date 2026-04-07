Déclaration - Le gouvernement du Canada souligne la Journée nationale des proches aidants

GATINEAU, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - La ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel, et la secrétaire d'État aux Aînés, l'honorable Stephanie McLean, ont publié la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des proches aidants :

« Les proches aidants à l'échelle du pays offrent un soutien crucial aux Canadiens tous les jours. Leurs contributions sont au cœur des familles et des communautés et ils jouent un rôle incontournable dans le système de santé et les services sociaux du Canada. Aujourd'hui, nous témoignons notre reconnaissance et rendons hommage aux proches aidants dans tout le pays, qui sont plus de 10 millions, ceux qui sont rémunérés autant que ceux qui ne le sont pas. Leur compassion et leur engagement changent profondément des vies.

Les proches aidants et le secteur sont souvent confrontés à une gamme de défis. Un Canadien sur quatre affirme qu'être proche aidant, c'est une responsabilité qu'ils assument à l'égard de proches, d'amis, de voisins. Pour d'autres, il s'agit d'une occupation digne d'éloges qui constitue le fondement de la société moderne. Être proche aidant, ça exige souvent de faire preuve d'une grande résilience émotionnelle, de posséder des connaissances spécialisées et de s'investir au quotidien. Il est essentiel de comprendre les besoins des proches aidants et d'y répondre pour accroître l'autonomie à la fois des proches aidants et de ceux dont ils s'occupent.

Au Canada, on estime que les proches aidants consacrent 5,7 milliards d'heures chaque année à prendre soin d'autrui. À l'échelle mondiale, 2,3 milliards d'adultes et 100 millions d'enfants auront besoin de soins d'ici 2030. Le manque de soins abordables et la perte de productivité qui survient lorsqu'un travailleur quitte le marché du travail pèsent sur l'économie canadienne et ont une incidence sur le coût de la vie. Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir ce secteur et à ajouter aux progrès réalisés jusqu'à présent.

C'est pourquoi, en février 2026, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé la création des Alliances pour la main-d'œuvre, dont l'une est axée sur l'économie des soins. Cette alliance visera à soutenir les principaux systèmes de soins, les proches aidants et les travailleurs du secteur afin de promouvoir le bien-être, la résilience économique et l'équité. Elle est susceptible de stimuler la participation au marché du travail et de rendre les soins plus accessibles et abordables.

Les préposés aux services de soutien à la personne sont essentiels aux soins à domicile, aux soins de longue durée et aux services de soutien communautaire. Dans le cadre du budget de 2025, le gouvernement a annoncé un nouveau crédit d'impôt temporaire pour ces personnes pour les années d'imposition 2026 à 2030. Ce crédit remboursable correspond à 5 % des revenus admissibles (jusqu'à concurrence de 1 100 $) dans les provinces et les territoires qui n'ont pas adopté de modification législative concernant ces préposés.

Cette mesure s'appuie sur les accords bilatéraux pour vieillir dans la dignité conclus avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Ils ont pour objectif de soutenir les proches aidants et d'injecter des fonds pour renforcer la stabilité et les normes de la main‑d'œuvre en soins de longue durée, notamment chez les préposés aux services de soutien à la personne. Les accords conclus avec certains des territoires et des provinces ont été modifiés en 2024‑2025 pour inclure un financement ciblé et mieux appuyer les préposés.

Nous avons également investi 29,9 millions de dollars dans le cadre du Programme d'innovation pour l'épargne-retraite des préposés aux services de soutien à la personne pour permettre à l'entreprise Common Wealth Pension Services Inc. de mettre en œuvre un projet pilote visant à aider les préposés aux services de soutien à la personne admissibles à épargner de façon significative pour leur retraite.

La vie abordable est une difficulté pour les personnes qui s'occupent d'un proche. Les proches aidants pourraient recevoir des prestations qui les aideraient à composer avec les pressions financières. Le crédit canadien pour aidant naturel offre un allègement fiscal à ceux qui prennent soin d'un proche. Les prestations pour proches aidants de l'assurance-emploi comprennent les prestations de compassion ou les prestations pour proches aidants d'adultes ou d'enfants. Cette aide assure aux proches aidants la stabilité financière dont ils ont besoin et facilite leur retour sur le marché du travail.

Pour en savoir plus sur la conciliation travail, la prestation de soins, les crédits d'impôt pour proches aidants et les ressources en santé mentale, consultez https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines.html.

Le dévouement des proches aidants ne passe pas inaperçu. Aujourd'hui comme chaque jour, le gouvernement du Canada souligne les soins et le soutien exceptionnels qu'ils fournissent.

Lors de la #JournéeNationaleDesProchesAidants, remerciez les proches aidants incroyables dans votre vie. »

SOURCE Emploi et Développement social Canada

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