OTTAWA, ON, le 29 mai 2025 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le gouvernement du Canada salue les récentes annonces d'entreprises de télécommunications de premier plan, dont Bell et Telus, qui entendent aménager des infrastructures essentielles pour renforcer l'avantage du Canada en matière d'IA. Ces investissements du secteur privé sont tournés vers l'avenir, car ils contribueront à créer des emplois de haut calibre au Canada, à ouvrir de nouvelles possibilités pour nos travailleurs et à renforcer la position du pays en tant que chef de file en IA. Ces projets favoriseront la mise au point et l'adoption responsables de technologies d'IA prometteuses pour la prospérité des travailleurs et des entreprises partout au Canada.

« Dans un contexte marqué par les droits de douane injustifiés imposés par les États-Unis, ces annonces confirment que l'industrie est résolument déterminée à appuyer les plans du Canada visant à bâtir l'économie la plus robuste du G7. Le secteur partage ainsi la volonté du gouvernement de voir l'IA se développer à grande échelle, de générer des gains de productivité et de renforcer la confiance, la sécurité et la souveraineté en cette période de crise.

« En outre, ces investissements témoignent de l'engagement du Canada à mettre les meilleures technologies à la disposition de sa population. Le gouvernement continuera de favoriser les investissements qui élargissent l'accès à des services de télécommunications fiables et abordables et qui soutiennent la croissance des entreprises à l'échelle du pays. Le Canada est ouvert aux affaires. »

