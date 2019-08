Déclaration - Le gouvernement du Canada renouvelle la nomination de membres fédéraux du conseil d'administration de Waterfront Toronto

OTTAWA, le 12 août 2019 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, a fait la déclaration suivante au sujet du renouvellement des nominations de membres fédéraux du conseil d'administration de Waterfront Toronto aujourd'hui :

« J'ai le plaisir d'annoncer que Sevaun Palvetzian et Mazyar Mortazavi ont été nommés de nouveau au conseil d'administration de Waterfront Toronto. Mme Palvetzian et M. Mortazavi ont tous deux apporté leurs vastes connaissances et leur expérience à l'initiative Waterfront Toronto et ont joué un rôle clé au sein de nombreux comités. Je les remercie de leur travail jusqu'à maintenant et je suis convaincu que ces personnes talentueuses continueront de bien servir l'organisme, qui transforme le secteur riverain de Toronto en de beaux espaces publics accessibles et dynamiques.

J'aimerais également remercier Janet Rieksts-Alderman pour les services qu'elle a rendus depuis décembre 2016 à titre de membre du conseil d'administration fédéral, y compris en tant que présidente intérimaire du conseil d'administration, de décembre 2018 à mars 2019. Mme Rieksts-Alderman a mis à profit ses vastes compétences et son expérience en matière de services consultatifs et de gouvernance de projet, et elle a eu un impact important sur l'initiative Toronto Waterfront, l'un des projets d'infrastructure les plus importants en Amérique du Nord. Elle a veillé à ce que le mandat de revitalisation soit exécuté de manière responsable et transparente, et je lui souhaite tout le succès possible dans ses projets à venir. »

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

