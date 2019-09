Déclaration - Le gouvernement du Canada reconnaît les expériences vécues par les vétérans métis avant et après la Seconde Guerre mondiale

OTTAWA, le 10 sept. 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a fait aujourd'hui la déclaration suivante afin de reconnaître les expériences vécues par les vétérans métis avant et après la Seconde Guerre mondiale :

« Les Métis de partout du Canada ont une solide tradition de service militaire. Leur courage et leur contribution sont une source de fierté pour leur famille, leur collectivité et tous les Canadiens. Ils ont vaillamment servi pendant les deux grandes guerres, la Guerre de Corée et, plus récemment, en Afghanistan ainsi que lors d'autres conflits et efforts humanitaires aux quatre coins du monde.

Avec le recul, il est clair que les expériences vécues par certains vétérans métis avant et après la Seconde Guerre mondiale ont pu avoir une incidence négative sur la réussite de leur réinsertion dans la vie civile. Bon nombre d'entre eux ont subi des préjudices, ont vécu dans la pauvreté et n'ont pas été en mesure d'acquérir l'éducation, les compétences professionnelles et l'expérience de travail nécessaires. Nous nous excusons du fait que les avantages offerts aux vétérans après la guerre n'étaient pas conçus de manière à répondre aux besoins particuliers des vétérans métis. Par exemple, nombreux étaient ceux qui ne possédaient pas les prérequis nécessaires pour accéder aux études et à une formation.

Nous regrettons qu'il a fallu trois quarts de siècle pour que notre pays donne suite aux préoccupations des vétérans métis qui ont répondu à l'appel aux armes lancé par le Canada pour prendre part à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont quitté ce pays sans connaître l'ennemi qu'ils allaient affronter, ni même les pays et les peuples qu'ils allaient défendre. Leur rôle n'en a pas moins été déterminant dans les efforts du Canada pour protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes dans le monde entier.

Répondre à ces préoccupations de longue date constitue une étape importante du processus de réconciliation avec le peuple métis. Lorsque le gouvernement du Canada et la Nation métisse ont signé l'Accord Canada-Nation métisse en avril 2017, nous avons convenu que les vétérans métis étaient une priorité qui devait être traitée.

À cette fin, je suis heureux d'annoncer que le gouvernement du Canada consacrera 30 millions de dollars en vue de reconnaître les vétérans métis de la Seconde Guerre mondiale pour les expériences qu'ils ont vécues avant et après la guerre et d'appuyer les initiatives commémoratives visant à sensibiliser le peuple métis et la population canadienne en général aux sacrifices et aux contributions des vétérans métis.

Alors, au nom de tous les Canadiens, nous remercions les Métis qui ont vaillamment servi notre pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils méritent notre respect et nous les remercions, ainsi que leur famille et la Nation métisse, pour les sacrifices qu'ils ont consentis. »

David Chartrand, ministre des Anciens Combattants, Ralliement national des Métis et président de la Fédération des Métis du Manitoba, a donné la réponse suivante au nom du Ralliement national des Métis :

« Je remercie le premier ministre Justin Trudeau et le ministre Lawrence MacAulay de la déclaration faite aujourd'hui visant à présenter des excuses à nos vétérans métis et de l'héritage légué aux prochaines générations. Ils ont fait preuve d'un grand leadership pour prendre des mesures afin de corriger les torts commis envers nos vétérans de la Nation métisse qui ont répondu à l'appel aux armes lancé par le Canada et qui à leur retour n'ont trouvé que des promesses envolées. Après trois quarts de siècle d'inaction de la part des autres gouvernements, et des années à négocier la reconnaissance et la compensation, le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau est le premier à tenir promesse. Par l'acte posé aujourd'hui, le Canada reconnaît pleinement les sacrifices de nos vétérans métis et franchit une étape historique vers la réconciliation. »

