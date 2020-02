Déclaration - Le gouvernement du Canada défendra les mesures fédérales de lutte contre les changements climatiques devant la Cour suprême

EDMONTON, le 24 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, jour où la Cour d'appel de l'Alberta a rendu une décision sur la constitutionnalité de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre du Canada, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a fait la déclaration suivante :

« Le gouvernement attend avec impatience les délibérations de la Cour suprême du Canada et est convaincu que la tarification de la pollution relève de la compétence fédérale. La décision rendue aujourd'hui par la Cour d'appel de l'Alberta est une étape dans le processus. La Cour d'appel de l'Ontario et de la Cour d'appel de la Saskatchewan ont déjà toutes deux établi que le plan fédéral visant à imposer une tarification sur la pollution est constitutionnel.

« Pendant trop longtemps, il y a eu trop de pollution au Canada puisqu'il était permis de polluer gratuitement. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à imposer une tarification de la pollution par le carbone, une mesure qui garantira un air plus pur, moins d'émissions et plus d'argent dans les poches des gens grâce au versement de l'Incitatif à agir pour le climat. Dès le début de cette année, une famille de quatre personnes en Alberta recevra 888 $ lorsqu'elle produira sa déclaration de revenus pour 2019.

« La lutte contre les changements climatiques est l'une des priorités gouvernementales les plus importantes. Le gouvernement est déterminé à aller de l'avant avec tous les Canadiens, y compris les intervenants qui ont participé à cette affaire, et aussi avec les agriculteurs, les médecins, les jeunes, les économistes et les peuples autochtones afin de garantir la pérennité de la planète à nos enfants et nos petits-enfants. »

