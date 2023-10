OTTAWA, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor a fait la déclaration suivante en réponse au rapport d'audit de la vérificatrice générale sur la modernisation des systèmes de technologie de l'information :

« J'accueille favorablement le rapport du Bureau du vérificateur général sur la modernisation des systèmes de technologie de l'information.

La modernisation des systèmes de technologie de l'information du gouvernement est essentielle pour rendre les services gouvernementaux plus sûrs, plus fiables et plus faciles à utiliser.

Bien que des mesures aient été prises pour améliorer la performance des systèmes informatiques du gouvernement, il reste encore beaucoup à faire.

Nous sommes d'accord et acceptons les recommandations de la vérificatrice générale et nous continuerons à travailler avec les ministères et organismes pour les mettre en œuvre rapidement et efficacement.

Compte tenu de la taille et de la nature critique du portefeuille des systèmes de technologie de l'information du gouvernement, il s'agit d'une initiative complexe qui nécessite une planification et une supervision diligentes. Une stratégie pangouvernementale de modernisation des technologies de l'information est en cours d'élaboration afin de garantir que les investissements requis en matière de temps, d'expertise et de financement sont planifiés de manière appropriée et priorisés.

Ces travaux sont actuellement menés aussi rapidement que possible et, dans l'intervalle, les ministères et organismes surveillent de près la performance des systèmes existants afin de s'assurer que les services qu'ils soutiennent continuent d'être fournis aux Canadiennes et aux Canadiens.

En outre, des mesures clés sont déjà en cours dans l'ensemble du gouvernement pour moderniser les anciens systèmes de technologie de l'information, remédier au vieillissement des systèmes et des applications, et renforcer la santé globale du portefeuille d'applications du gouvernement.

Les mesures clés comprennent :

la distribution de 119,27 M$ aux ministères et organismes, par le biais du Fonds d'investissement pour la modernisation des applications, pour les aider à moderniser leurs systèmes;

la désignation du Conseil d'examen de l'architecture intégrée du gouvernement du Canada pour examiner l'architecture des principaux systèmes avant d'entreprendre le développement d'un système pour s'assurer qu'il sera construit à l'aide d'outils modernes et d'une architecture normalisée;

pour examiner l'architecture des principaux systèmes avant d'entreprendre le développement d'un système pour s'assurer qu'il sera construit à l'aide d'outils modernes et d'une architecture normalisée; la direction d'une communauté de pratiques pour orienter les ministères et organismes dans leur migration vers le nuage et les technologies modernes;

le lancement d'un nouveau projet en vue de remplacer son système vieillissant d'inventaire des applications du gouvernement du Canada , ainsi que de mettre en place une nouvelle méthodologie pour évaluer la santé des applications.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à fournir des services de haute qualité à la population canadienne pendant que les travaux de modernisation sont en cours. »

