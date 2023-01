OTTAWA, ON, le 27 janv. 2023 /CNW/ - Fidèles à leur partenariat durable et à leur engagement à resserrer les liens d'amitié entre leurs pays et à aborder les grands enjeux mondiaux, le premier ministre Justin Trudeau et Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie se sont rencontrés à Ottawa, aujourd'hui.

Les deux dirigeants ont discuté en détail de façons de faire progresser la coopération bilatérale et ont exprimé leur engagement à travailler ensemble pour développer davantage les relations bilatérales entre le Canada et la Jordanie en matière de commerce et d'investissement. Le Canada est un important partenaire de la Jordanie dans ces domaines depuis la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Jordanie et, aujourd'hui, le premier ministre Trudeau et le roi Abdallah II ont discuté de possibilités d'accroître encore davantage le commerce et l'investissement entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont réitéré leur engagement à renforcer la sécurité et la stabilité internationales et à poursuivre leur collaboration afin de surmonter les défis et les crises à l'échelle régionale et mondiale.

Sa Majesté et le premier ministre ont exprimé leur profonde inquiétude quant à la détérioration de la situation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ils ont insisté sur l'importance de redoubler d'efforts pour établir une paix juste, durable et complète au Moyen-Orient, reposant sur une solution à deux États. Ils ont fait valoir la nécessité de cesser tout geste unilatéral et de provocation qui nuit à une solution à deux États, contribue aux tensions et engendre de la violence. De plus, ils ont encouragé les efforts visant à relancer les négociations de paix en vue de trouver une solution à deux États qui mènera à la création d'un État palestinien viable, indépendant et souverain vivant aux côtés d'Israël dans la paix et la sécurité, conformément au droit international, aux résolutions pertinentes des Nations Unies et au cadre de référence établi.

À cet égard, le premier ministre et Sa Majesté ont insisté sur la nécessité de préserver le statu quo historique de Jérusalem et de ses lieux saints. Le premier ministre a réitéré que le Canada est favorable à ce que la garde des lieux saints demeure aux mains du Royaume hachémite.

Le roi Abdallah II et le premier ministre Trudeau ont aussi souligné l'importance de trouver une solution politique à la crise en Syrie, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au nom du Canada, le premier ministre Trudeau a remercié la Jordanie d'avoir généreusement accueilli des réfugiés syriens. Il a réaffirmé que les efforts déployés par le Canada au Moyen-Orient continueront de répondre aux défis en matière de sécurité et d'aide humanitaire dans la région, notamment la crise des réfugiés syriens et la crise économique au Liban. Les deux dirigeants ont affirmé leur soutien à l'Irak et à sa stabilité.

Le premier ministre et Sa Majesté ont également discuté de la guerre en Ukraine et de ses répercussions sur la sécurité mondiale. Sa Majesté et le premier ministre ont tous deux appelé à la fin immédiate de la guerre ainsi qu'au respect du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

Le premier ministre et Sa Majesté ont affirmé que la Jordanie et le Canada poursuivront leur coopération bilatérale, aux côtés d'autres partenaires, pour combattre l'extrémisme violent et le terrorisme. Les deux pays continueront de participer à la Coalition mondiale contre Daech afin d'assurer la défaite définitive de ce dernier. Les deux pays poursuivront également leur coopération dans le cadre du processus d'Aqaba.

Le roi Abdallah II et le premier ministre Trudeau ont réitéré leur engagement commun à renforcer les relations bilatérales entre la Jordanie et le Canada dans divers domaines. Le Canada et la Jordanie ont signé un accord de prêt souverain d'une valeur maximale de 120 millions de dollars sur 10 ans. Ce prêt sera financé par le Programme de prêts souverains d'Affaires mondiales Canada, un outil de financement innovateur qui soutient les efforts de développement menés par les gouvernements dans les pays partenaires à revenu intermédiaire. Sa Majesté a exprimé sa reconnaissance pour le soutien continu que le Canada apporte à la Jordanie. Le premier ministre a souligné l'importance des réformes économiques menées par la Jordanie et sa vision de la modernisation. Il a salué le rôle que joue la Jordanie en tant que force de paix et de stabilité dans la région.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]