Déclaration - Le Canada et l'Union européenne approfondissent leur partenariat numérique stratégique pour être en mesure de relever de nouveaux défis

OTTAWA, ON, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le commissaire au Marché intérieur de l'Union européenne, Thierry Breton, se sont rencontrés aujourd'hui pour mettre en œuvre le Partenariat numérique Canada-Union européenne, conclu lors du Sommet Canada-Union européenne 2023 qui a eu lieu en novembre dernier au Canada.

À la suite de leur rencontre virtuelle, ils ont fait la déclaration commune suivante :

« Le Partenariat numérique permettra à l'Union européenne et au Canada de relever de nouveaux défis en lien avec la transformation numérique qui ont une incidence sur la recherche, l'industrie, la société et l'économie dans son ensemble.

« Il vise à accroître la collaboration en matière d'intelligence artificielle (IA), de science quantique et de technologies des semi-conducteurs; de politiques publiques relatives aux plateformes en ligne; de connectivité internationale sûre et de cybersécurité. Ces priorités feront l'objet de discussions entre dirigeants dans le cadre d'un dialogue numérique qui se tiendra en février.

« Concernant les semi-conducteurs, l'Union européenne et le Canada ont l'intention de collaborer pour faire face à de futures perturbations à la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs par des mesures de suivi et la mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce. Ils prévoient d'échanger de l'information sur l'aide publique accordée à ce secteur. Les deux parties ont examiné des possibilités de collaboration en recherche-développement sur des technologies de semi-conducteurs de pointe. Les partenaires prévoient également d'échanger de l'information sur des initiatives respectives de développement des compétences auxquelles participent des établissements universitaires, des organismes de recherche et des acteurs de l'industrie.

« En matière d'IA, l'Union européenne et le Canada envisagent de mettre en place des canaux de communications pour se communiquer régulièrement de l'information au moyen d'atelier, notamment sur la gouvernance de l'IA et des normes internationales en la matière.

« Pour ce qui est de la science quantique, l'Union européenne et le Canada vont accroître leur collaboration fructueuse afin de stimuler la recherche, le développement et l'innovation, tout en faisant la promotion des emplois et de l'utilisation des technologies quantiques dans l'ensemble de l'économie.

« Quant à la question des plateformes, l'Union européenne et le Canada ont l'intention de poursuivre leur collaboration et la communication d'information sur des mesures visant à assurer la transparence, l'équité et la responsabilité et à faire d'Internet un outil sûr et inclusif pour les utilisateurs. Au cours de la prochaine année, les partenaires prévoient d'échanger de l'information sur la mise en place de leur cadre respectif.

« Concernant l'établissement d'une connectivité sûre et résiliente, l'Union européenne et le Canada ont l'intention d'échanger de l'information afin de stimuler le développement d'une connectivité sûre et de haute qualité. Les partenaires examineront aussi les mesures possibles à mettre en place pour développer une connectivité sûre et de haute qualité entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, au moyen par exemple d'éventuelles routes dans l'Arctique ou dans l'Atlantique Nord.

« Sur le plan de la cybersécurité, l'Union européenne et le Canada entendent collaborer à la mise en œuvre de cadres réglementaires en matière de cybersécurité, notamment dans les domaines des infrastructures critiques et de la cybersécurité des produits. Il y a là une occasion de collaboration en matière de certifications et de normes de cybersécurité. Les partenaires vont d'abord déterminer les possibilités de mise en commun d'information et de pratiques exemplaires dans le cadre de leurs activités nationales.

« Enfin, concernant l'identité numérique, les identifiants numériques et les services de confiance, les deux parties visent le développement de projets pilotes en vue d'assurer l'interopérabilité.

« Les deux parties ont convenu de se rencontrer lors d'un Conseil du partenariat numérique au niveau ministériel au printemps pour faire le point sur les avancées et établir les prochaines étapes en lien avec la discussion d'aujourd'hui. »

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA; Facebook : Innovation canadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Audrey Champoux, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]