OTTAWA, ON, le 21 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a fait aujourd'hui la déclaration suivante dans le but de souligner la Semaine de la PME :

« La Semaine de la PME est un moment tout indiqué pour rendre hommage aux incroyables petites entreprises du Canada. Elles ne sont peut-être pas grosses, mais leurs répercussions sont majeures. Elles représentent 98 % de toutes les entreprises au Canada, sont à l'origine de près de la moitié des emplois du secteur privé au pays et génèrent au moins un tiers de notre rendement économique.

« Notre gouvernement prend des mesures pour s'assurer que ces entreprises reçoivent l'appui dont elles ont besoin pour réussir dès aujourd'hui et soutenir la concurrence dans un contexte commercial à évolution rapide.

« Nous réduisons les coûts, diminuons les frais et améliorons les résultats nets des petites entreprises. Nous avons respecté notre engagement et abaissé à 9 % le taux d'imposition des petites entreprises. Nous avons ensuite maintenu ce faible taux pour un nombre encore plus grand de petites entreprises en augmentant le seuil de revenus de 15 millions de dollars à 50 millions de dollars, et nous avons négocié avec Visa et Mastercard afin de réduire jusqu'à concurrence de 27 % les frais d'interchange par carte de crédit à compter du 19 octobre 2024. Cette mesure permettra aux entreprises canadiennes admissibles d'économiser environ un milliard de dollars sur cinq ans. Nous avons aussi amélioré le Programme de financement des petites entreprises du Canada pour que les petites entreprises aient accès à davantage de prêts et de solutions de financement, à de meilleures conditions, et nous avons allégé le fardeau administratif.

« Avant la fin de l'année, les petites et moyennes entreprises (PME) admissibles recevront également la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises directement dans leur compte de banque. Par exemple, une petite entreprise admissible de Winnipeg comptant 10 employés se verra allouer 4 810 $, une petite entreprise de Mississauga comptant 50 employés, 20 050 $, et une moyenne entreprise de Calgary comptant 200 employés, 118 200 $.

« Nous voulons que les petites entreprises puissent suivre le rythme des technologies émergentes et soutenir la concurrence dans un contexte commercial de plus en plus axé sur le numérique. C'est dans cette optique que nous avons prévu une enveloppe de 2,4 milliards de dollars pour consolider l'avantage du Canada en matière d'intelligence artificielle (IA). À même cette enveloppe, 100 millions de dollars sont réservés pour aider les PME à prendre de l'expansion et à accroître leur productivité en créant et en mettant en œuvre des solutions d'IA. Par l'entremise du Programme canadien d'adoption du numérique, nous avons investi un milliard de dollars pour que plus de 60 000 petites entreprises puissent étendre leurs activités en ligne et se doter de meilleures technologies commerciales.

« Nous voulons aussi bâtir une économie inclusive. Nous sommes déterminés à soutenir les communautés sous-représentées et, à cet effet, nous avons mis de l'avant des programmes inédits tels que la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Cette stratégie, dotée d'une enveloppe de près de 7 milliards de dollars, aide les entrepreneures à accéder aux ressources requises pour se lancer en affaires et faire croître leur entreprise. Nous avons également mis sur pied d'autres programmes comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, qui contribuent à éliminer les obstacles systémiques que rencontrent les entrepreneurs de groupes sous-représentés lorsque vient le temps de se procurer les ressources dont ils ont besoin.

« En juillet, j'ai annoncé un second investissement de 25 millions de dollars dans cinq autres gestionnaires de fonds de capital de risque au titre du volet de croissance inclusive de l'Initiative de catalyse du capital de risque renouvelée, investissement qui était prévu dans le budget de 2021. Le volet de croissance inclusive vise à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'écosystème canadien du capital de risque en favorisant l'accès aux capitaux pour les gestionnaires de fonds et les entrepreneurs issus de la diversité.

« Pour encourager les jeunes Canadiens à devenir entrepreneurs, nous avons prévu, dans le budget de 2024, une enveloppe de 60 millions de dollars pour Futurpreneur Canada. Ainsi, les jeunes entrepreneurs ont désormais un an de plus pour obtenir un prêt non garanti auprès de l'organisme, qui en augmente aussi le montant maximal de 60 000 $ à 75 000 $. De plus, les jeunes entrepreneurs qui sont dans les affaires depuis deux ans ou moins sont maintenant admissibles aux prêts de Futurpreneur. Le financement maximal dans le cadre du Programme pour les flexipreneurs.e.s augmente également, passant de 15 000 $ à 25 000 $.

« J'aimerais profiter de l'occasion pour exprimer toute mon admiration à l'égard des propriétaires de petite entreprise du Canada. Investir dans la diversité en entrepreneuriat est l'une des mesures les plus profitables que nous pouvons prendre pour établir une économie robuste et inclusive. Nous demeurons déterminés à vous épauler pour que vous puissiez continuer d'évoluer et de prospérer.

« J'invite toute la collectivité à se joindre à moi pour soutenir les entreprises locales durant la Semaine de la PME, et à maintenir son appui à leur égard par la suite. Ensemble, nous pouvons bâtir une économie solide et résiliente, au profit de la population canadienne. »

