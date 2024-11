OTTAWA, ON, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, ainsi que l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante afin de souligner le 80e anniversaire de la bataille de l'Escaut :

« Au cours des onze derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, des militaires canadiens ont contribué à la libération des peuples français, belges et néerlandais. Les contributions de la Première Armée canadienne, qui s'est battue pour dégager l'estuaire de l'Escaut dans le nord de la Belgique et le sud-ouest des Pays-Bas, ont été cruciales pour appuyer ces efforts.

On comptait parmi ces militaires des Canadiens, comme le lieutenant-général Guy Simonds, qui a pris les devants afin de diriger ses compatriotes et de les aider à affronter le défi qui les attendait. Du 2 octobre au 8 novembre 1944, le terrain inondé et boueux, ainsi que les solides fortifications des Allemands ont donné lieu à une campagne exténuante et sanglante.

Des vétérans comme l'adjudant-chef (à la retraite) Anton "Tony" Pearson se souviennent d'avoir traversé l'Escaut avec leurs camarades dans de petites embarcations de toile. Donald "Stan" MacDougall a décrit la bataille de l'Escaut comme étant "l'une des plus dures batailles de toute la guerre"; lors de celle-ci, les militaires ont dû se battre dans la boue jusqu'aux genoux. Ces vétérans faisaient partie des dizaines de milliers de Canadiens qui ont courageusement servi lors de la bataille de l'Escaut, qui s'est achevée il y a 80 ans aujourd'hui. Après cinq semaines, les combats ont pris fin lorsque les troupes alliées victorieuses ont libéré l'île néerlandaise de Walcheren.

C'était un moment déterminant pour le Canada. Au cours de cette période, la Première Armée canadienne est devenue la plus grande armée qui ait été dirigée par un général canadien jusqu'alors. Cette bataille d'un mois a permis aux Alliés de sécuriser l'estuaire de l'Escaut; un passage essentiel entre le principal port belge d'Anvers et la mer du Nord. L'ouverture du port et de cette route maritime clé a permis aux forces alliées d'accéder au matériel dont elles avaient besoin pour se rendre en Allemagne.

Ces efforts ont cependant engendré des coûts énormes. La Première Armée canadienne a capturé plus de 41 000 prisonniers allemands, mais elle a toutefois perdu plus de 12 850 soldats, dont 6 300 Canadiens. La plupart des Canadiens qui ont perdu la vie au cours de la bataille de l'Escaut ont été inhumés au cimetière militaire canadien d'Adegem et au cimetière de Schoonselhof en Belgique, ainsi qu'au cimetière de guerre canadien de Bergen‑op‑Zoom aux Pays-Bas. Au fil des ans, les Canadiens et Canadiennes sont invités à en apprendre davantage sur les personnes qui ont servi leur pays, notamment en visitant ces sites et en leur rendant hommage.

À l'occasion de cet anniversaire solennel, nous honorons le courage et les sacrifices des personnes qui sont tombées au combat au cours de ces cinq horribles semaines, ainsi qu'à leurs proches. Nous nous souvenons de l'héritage qu'ils ont légué et nous sommes solidaires de tous les vétérans et toutes les vétéranes qui ont servi notre pays en uniforme ».

Bataille de l'Escaut - Anciens Combattants Canada

