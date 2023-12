OTTAWA, ON, le 11 déc. 2023 /CNW/ - L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) souhaite exprimer son profond regret et présenter ses excuses aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis du Canada pour les torts, passés ou actuels, liés à la formation en sciences infirmières.

Nous reconnaissons que l'accès à la formation en sciences infirmières a trop souvent été inéquitable et injuste pour les peuples autochtones. Nous concédons également que les expériences des étudiantes et étudiants et des membres du corps professoral autochtones au sein du système de formation en sciences infirmières n'ont pas toujours été respectueuses ou sécurisantes sur le plan culturel. Par ailleurs, nous reconnaissons que de nombreux diplômées et diplômés des écoles de sciences infirmières canadiennes fournissent aux patients autochtones des soins qui sont racistes et non sécurisants au niveau culturel.

Nous reconnaissons que ces torts ont été perpétrés par le racisme systémique et l'absence d'intégration des perspectives autochtones ou des conséquences du colonialisme dans les programmes d'études en sciences infirmières. Comprenant l'importance de la formation en sciences infirmières au vu de l'avenir des soins de santé, nous regrettons vivement que les actions de l'ACESI aient pu contribuer à des disparités ou renforcer des structures coloniales. Conformément au processus d'autoréflexion, d'apprentissage et de transformation dans laquelle elle s'est engagée, l'ACESI prendra les mesures suivantes afin de remédier aux torts subis par les peuples autochtones :

Antiracisme, sécurité culturelle et humilité : Favoriser la formation, les ressources et les pratiques qui abordent le racisme contre les autochtones, en appuyant la décolonisation, l'humilité culturelle et la sécurité culturelle pour les membres du corps professoral et du personnel ainsi que les étudiantes et étudiants en sciences infirmières. Favoriser les politiques et les pratiques institutionnelles qui luttent contre le racisme systémique afin d'encourager un milieu d'apprentissage inclusif et équitable. Révision du programme d'études : Favoriser la révision des programmes d'études en sciences infirmières afin de mettre l'accent sur les forces et les atouts, de prendre en compte les traumatismes et d'intégrer des enseignements sur l'impact durable du colonialisme et du racisme sur la santé des autochtones, ainsi que sur leurs perspectives en matière de santé et de bien-être. Engagement communautaire : Établir des partenariats significatifs avec les organisations et les communautés autochtones afin qu'elles participent à l'élaboration des politiques et des pratiques en matière de formation en sciences infirmières. Recrutement et fidélisation : Favoriser les stratégies qui créent des milieux d'apprentissage sécurisants et porteurs sur le plan culturel, y compris des mesures de soutien avant l'admission et dans le cadre des programmes, ainsi que des services conçus en partenariat avec les communautés autochtones. Responsabilisation continue : De concert avec nos partenaires autochtones, établir des mécanismes pour suivre les progrès et répondre aux préoccupations exprimées par les partenaires, les étudiantes et étudiants en sciences infirmières et les membres du corps professoral autochtones.

Nos excuses témoignent de notre engagement en faveur d'un changement positif. Bien entendu, les actes sont plus éloquents que les mots, et c'est pourquoi nous prenons des mesures pour promouvoir l'antiracisme, la sécurité culturelle et l'humilité culturelle dans les écoles de sciences infirmières au Canada, ainsi qu'au sein même de notre organisation.

Nous souhaitons que le dialogue se poursuive afin que les besoins et les aspirations des peuples autochtones guident nos efforts. Sachez que l'ACESI est pleinement investie dans un processus continu d'amélioration et de responsabilisation.

Très sincèrement,

Cynthia Baker, Directrice générale, au nom de l'ACESI et de son conseil d'administration

À propos de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-parole national pour l'enseignement, la recherche et l'avancement des connaissances en sciences infirmières et représente le baccalauréat et les études supérieures des programmes de sciences infirmières au Canada. La mission de l'ACESI consiste à orienter la formation infirmière et l'avancement des connaissances en sciences infirmières pour appuyer une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.

Site Web : www.casn.ca/fr

SOURCE Association canadienne des écoles de sciences infirmières

Renseignements: Association canadienne des écoles de sciences infirmières, Téléphone : 613 235-3150, Courriel : [email protected]