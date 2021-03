OTTAWA, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a publié la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des femmes :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux contributions que les femmes canadiennes ont apportées - et continuent d'apporter - à nos forces militaires. Plus de 2 800 infirmières militaires canadiennes ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale et, à la fin de ce conflit, plus de 50 000 femmes avaient servi dans différents rôles au sein des forces aériennes, terrestres et maritimes. Pendant la guerre du Golfe il y a 30 ans, le service des femmes s'est élargi pour inclure les rôles de combat. Toutes ces femmes ont aidé à ouvrir la voie aux femmes qui servent aujourd'hui.

Nous rendons hommage à des femmes comme le premier maître de 2e classe (à la retraite) Debbie Eisan, qui a servi pendant 36 ans dans les Forces armées canadiennes. Debbie a non seulement fait preuve de leadership pendant sa carrière, mais elle a continué à agir en leader pendant la décennie qui a suivi sa libération, aidant à influencer l'armée canadienne en ce qui concerne les droits des Autochtones et les droits de la personne.

Patti Gray s'est enrôlée dans les Forces armées canadiennes en 1979 et elle y excellait jusqu'à ce qu'on lui pose des questions au sujet de sa sexualité. Patti a été l'une des victimes de la purge LGBT. Elle a fait partie d'un recours collectif visant à reconnaître la purge et les droits des LGBT. En 2017, notre premier ministre a présenté ses excuses en ce qui concerne les pratiques ayant mené à l'oppression et à la discrimination de la communauté LGBT. Aujourd'hui, Patti est l'une des fiers membres de Vétérans arc-en-ciel Canada.

Je vous prie de vous joindre à moi pour rendre hommage aux femmes extraordinaires qui ont servi dans les forces militaires du Canada. Les femmes comme Patti et Debbie ont fait preuve de courage et de force autant dans leur service militaire que dans leur vie après le service et, ce faisant, elles ont ouvert la voie aux femmes militaires d'aujourd'hui et de demain. Leurs sacrifices et leurs contributions ne seront pas oubliés. »

