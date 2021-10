OTTAWA, ON, le 4 oct. 2021 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« J'invite tous les Canadiens à prendre le temps aujourd'hui d'honorer les femmes, les filles et les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles, en questionnement, intersexes et asexuelles (2ELGBTQQIA+) disparues et assassinées. Nous offrons tout notre soutien aux familles et aux communautés qui vivent le deuil de ces disparus ainsi qu'aux survivants dont la vie a été changée à jamais.

Tous les ordres de gouvernement, tous les organismes d'application de la loi, le système juridique et l'ensemble de la société civile partagent une même responsabilité : faire cesser cette violence. Guidés par le Plan d'action national 2021 : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, y compris la Voie Fédérale, nous continuerons à travailler auprès des familles, des survivants, des Autochtones ainsi que des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de protéger les droits, les libertés et la sécurité des femmes, des filles et personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Nous sommes reconnaissants du travail acharné de l'ensemble des familles, des survivants et des organisations autochtones qui, depuis 2005, font de la sensibilisation à cette violence persistante. Les vigiles annuelles des Sœurs par l'esprit qui se tiennent le 4 octobre gagnent en popularité dans tout le pays et permettent à la population canadienne de s'unir pour soutenir la lutte contre la violence à caractère racial et sexuel.

Joignez-vous à nous aujourd'hui en songeant aux actions concrètes que nous pouvons prendre pour faire connaître cette tragédie nationale et aider à y mettre fin. Laissez une chandelle allumée au bord de votre fenêtre en soirée, abordez le sujet avec votre famille, vos amis ainsi que vos voisins et faites une publication sur les réseaux sociaux. Ensemble, nous pouvons agir et faire cesser la violence systémique contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. »

