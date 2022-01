OTTAWA, ON, le 13 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ont publié la déclaration suivante :

« Au nom du gouvernement du Canada nous remercions le Conseil des académies canadiennes et son groupe d'experts sur la résilience aux catastrophes face aux changements climatiques pour leur rapport, Bâtir un Canada résilient.

Ce rapport souligne le besoin urgent d'améliorer notre intervention face aux phénomènes météorologiques liés aux changements climatiques. Au cours de la dernière année, les feux de forêt, les inondations, les vagues de chaleur et les tempêtes d'hiver ont ravagé nos communautés et notre économie. Malgré les mesures vigoureuses que nous avons imposées pour contrer les changements climatiques, les phénomènes météorologiques seront de plus en plus nombreux et de plus en plus sévères en raison de la hausse de la température mondiale. Ces urgences perturbent nos vies, endommagent les infrastructures essentielles et nuisent à la chaîne d'approvisionnement.

La population canadienne s'attend à ce que le gouvernement intervienne face à cette menace surgissante. Nous avons démontré notre engagement de passer audacieusement à l'action contre les changements climatiques et de renforcer l'approche intégrée de la gestion des urgences. Le discours du Trône, les lettres de mandat aux ministres et la création d'un portefeuille expressément axé sur la protection civile en sont la preuve.

Au cours des deux dernières années, nous avons aidé les Canadiennes et Canadiens à naviguer la pandémie de la COVID-19 et l'impact des catastrophes climatiques dévastatrices et historiques. Aujourd'hui, c'est encore plus clair : nous avons besoin de meilleure collaboration et de partenariat ainsi qu'une évaluation des risques plus détaillée pour nous aider à prendre des décisions.

Nous accueillons et appuyons les conclusions principales du rapport : nous devons intégrer l'adaptation aux changements climatiques et la diminution des risques aux catastrophes. Le gouvernement du Canada s'engage à mieux partager les connaissances et les pratiques de collaboration. Il s'engage aussi à travailler avec nos organisations, dont celles du domaine des changements climatiques et de la gestion des urgences. Nous veillerons aussi à ce que les Canadiennes et Canadiens puissent obtenir l'information nécessaire pour prendre des décisions éclairées quant à la réduction des risques.

Nous travaillons déjà à améliorer notre collaboration et notre intégration intergouvernementale. Pour être plus précis, nous envisageons la mise en œuvre de nombreuses mesures supplémentaires pour améliorer la résilience des Canadiens face au nombre et au coût croissants des catastrophes climatiques, notamment :

Travailler avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les peuples autochtones, la communauté de la gestion des urgences et d'autres partenaires et intervenants pour élaborer la première Stratégie nationale d'adaptation du Canada. Cette stratégie créera une vision partagée pour la résilience climatique au Canada. Elle offrira un cadre d'actions concrètes, en établissant des objectifs concrets et des mesures de progrès, en renforçant notre analyse de rentabilité pour l'adaptation et en déterminant les possibilités de collaboration.





Collaborer avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les municipalités et la communauté de la gestion des urgences pour mettre en œuvre la Stratégie de sécurité civile dans le but d'aider le Canada dans la prévention, l'atténuation, la prévision, la préparation, l'intervention et le rétablissement des catastrophes et des urgences météorologiques.





Élaborer un Profil national des risques pour améliorer la collaboration de l'ensemble de la société et renforcer la gouvernance dans le but de mieux résister aux situations d'urgence et comprendre les risques de catastrophes dans les différents secteurs de la communauté.





Continuer la cartographie des zones inondables et le cofinancement des projets d'atténuation des inondations avec le Programme national d'atténuation des catastrophes.





Établir un Groupe de travail sur l'assurance contre les inondations et la réinstallation pour évaluer les dispositions liées à l'assurance contre les inondations et les mesures pour aider la réinstallation.





Réviser les Accords d'aide financière en cas de catastrophe pour s'assurer que c'est un système durable et à jour pour les provinces et les territoires qui cherche à se rétablir de catastrophes naturelles et à assurer la sécurité et le bien-être de leurs résidents.





Intégrer la résilience climatique au Code national du bâtiment et mener de la recherche pour inclure ces aspects à la conception des bâtiments.





Financer des projets d'infrastructure par l'entremise du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes pour que les communautés puissent mieux résister aux situations d'urgence.

Tout ce travail est relié. À mesure que nous finalisons la Stratégie nationale d'adaptation et mettons en œuvre des éléments importants de la Stratégie de sécurité civile, nous nous engageons toujours à être transparents et à publier les données que nous consultons pour prendre nos décisions. Nous continuerons d'aider les personnes touchées par les situations d'urgence, que ce soit leur emploi ou leur vie. Nous continuerons d'aider les communautés avec la réalité des risques et des catastrophes liées aux changements climatiques. Et nous continuerons à renforcer la résilience du pays face aux changements climatiques.

Nous tenons à remercier le Conseil des académies canadiennes et ses experts de leurs conseils et nous sommes impatients de travailler avec des experts du domaine de la gestion des urgences et des changements climatiques pour atteindre nos objectifs partagés. Ensemble, nous bâtirons un Canada plus résilient et adapté aux changements climatiques. »

