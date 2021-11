OTTAWA, ON, le 4 nov. 2021 /CNW/ - Le surintendant Peter Routledge a publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« En mars 2020, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a apporté une série de modifications aux régimes de réglementation et de surveillance, désirant ainsi soutenir la résilience financière et opérationnelle des institutions financières fédérales (IFF) par suite de l'éclosion de la pandémie de COVID-19. Parmi les mesures adoptées, le BSIF a demandé aux institutions de suspendre temporairement l'augmentation des dividendes réguliers, les rachats d'actions ordinaires et la hausse de la rémunération des dirigeants.

Bien que ces restrictions aient été prudentes et efficaces au cours des 18 derniers mois, elles ne sont plus nécessaires ni adaptées aux circonstances et seront donc levées, tout comme d'autres mesures qu'avait mises en place le BSIF au printemps 2020 dans le but de soutenir la résilience des institutions financières.

À compter d'aujourd'hui, les institutions peuvent de nouveau augmenter les dividendes réguliers et accroître la rémunération des dirigeants. En outre, sous réserve de l'exigence actuelle concernant l'approbation du surintendant, elles pourraient, comme avant, racheter des actions.

Tandis que le BSIF actualise ses attentes sur les distributions de fonds propres, il s'attend toujours à ce que les conseils d'administration et la haute direction agissent de façon responsable, adoptent des pratiques rigoureuses de gestion du risque et mènent des analyses de sensibilité fondées sur des hypothèses raisonnables et prudentes en matière de distribution de fonds propres. Il incite les IFF à évaluer sans cesse leur résilience face aux vulnérabilités, y compris, s'il y a lieu, à l'incertitude que la COVID-19 continue de provoquer. »

Vous trouverez un complément d'information dans les foires aux questions du BSIF à l'intention des institutions de dépôt et des sociétés d'assurance fédérales.

