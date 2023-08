VANCOUVER, BC, le 17 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada, a émis la déclaration suivante :

« La situation des feux de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest continue de s'aggraver et menace maintenant plusieurs collectivités, dont la ville de Yellowknife. Nos pensées accompagnent les résidents qui doivent évacuer les lieux et ceux qui ont déjà quitté leur communauté. C'est une période très difficile. Je tiens à rassurer les personnes touchées que tous les ordres du gouvernement travaillent ensemble pour fournir l'aide nécessaire. À cette fin, le Centre des opérations du gouvernement travaille avec des partenaires fédéraux et territoriaux pour coordonner l'intervention dans les Territoires du Nord-Ouest et mobiliser toutes les ressources fédérales nécessaires.

En réponse à une demande d'aide fédérale du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, les membres des Forces armées canadiennes envoient : du personnel et des ressources pour aider dans la lutte contre les incendies; des ressources aériennes pour le soutien logistique, les évacuations et le transport du personnel et d'équipement. Les FAC aident aussi avec la planification et la coordination. D'autres ressources fédérales sont fournies par Services publics et Approvisionnement Canada, Services aux Autochtones Canada et la Garde côtière canadienne. De nombreux autres ministères et agences fédéraux offrent du soutien dans le cadre de leurs mandats respectifs pour aider les autorités territoriales et locales à lutter contre les feux de forêt à évacuer les résidents de Yellowknife et d'autres communautés.

J'encourage fortement tous les résidents touchés à suivre les directives des autorités locales et à s'informer des dernières nouvelles liées aux feux et aux fermetures routières possibles. Si les résidents des Territoires du Nord-Ouest et les évacués ont des questions concernant les évacuations, ils peuvent composer le 8-1-1 dans le territoire ou le 1-844-259-1793 à l'extérieur du territoire ou consultez le https://www.gov.nt.ca/en/public-safety (en anglais seulement). Si un ordre d'évacuation est donné ou si vous devez quitter votre maison, assurez-vous d'apporter tous les essentiels. Pour plus de renseignements sur ce que vous pouvez ajouter à votre trousse d'urgence, consultez preparez-vous.ca.

Au nom de tous les Canadiennes et Canadiens, j'aimerais remercier les pompiers, les premiers répondants, le personnel des Forces armées canadiennes, les responsables de la gestion des urgences et les bénévoles locaux qui travaillent sans relâche pour aider les personnes dans le besoin. »

