OTTAWA, ON, le 25 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine nationale de promotion de la vaccination, qui se déroule du 23 au 30 avril 2022 :

« Aujourd'hui, alors que nous soulignons la 20e Semaine nationale de promotion de la vaccination, j'aimerais remercier les Canadiens d'avoir pris part à la plus vaste campagne de vaccination de l'histoire de notre pays. D'un océan à l'autre, un nombre sans précédent de personnes ont fait leur part afin d'aider à se protéger et à protéger leurs familles et leurs communautés de la COVID-19. Grâce à ces efforts, nous pouvons recommencer à faire ce que nous aimons, tout en faisant croître l'économie et en créant de bons emplois.

« À ce jour, plus de 85 % des personnes admissibles au Canada ont reçu deux doses de vaccin, et plus de 18 millions de Canadiens ont déjà reçu leur dose de rappel. Nous savons que les vaccins sont parmi les meilleurs outils pour aider à lutter contre la COVID-19, et j'encourage les Canadiens qui n'ont pas encore obtenu leurs vaccins et leur dose de rappel à le faire aussi rapidement que possible.

« La pandémie a illustré une fois de plus ce que nous savions depuis longtemps : la vaccination est un outil de santé publique éprouvé et efficace. Les vaccins ont contribué à protéger des générations de Canadiens contre des maladies qui menacent notre santé et nos vies. Au cours de la pandémie, bon nombre de personnes au Canada et ailleurs dans le monde ont pris du retard dans leur calendrier de vaccination courant contre d'autres maladies pouvant être prévenues par vaccin. C'est pourquoi j'invite tous les Canadiens à se mettre à jour à cet égard, notamment en se faisant vacciner contre la grippe saisonnière.

« Pour réussir à protéger la santé des Canadiens tout en créant des emplois et en faisant croître l'économie, il a fallu fournir des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 et renforcer les capacités du Canada dans les domaines des sciences de la vie et de la biofabrication. Le gouvernement du Canada investit dans la biofabrication, appuie le développement de vaccins et de produits thérapeutiques candidats au pays et fait avancer la recherche dans des domaines ciblés afin d'améliorer la résilience du Canada et ses capacités d'innovation. Plus de 1,6 milliard de dollars ont été investis pour soutenir 30 projets, d'AbCellera à Vancouver à BioVectra à Charlottetown. Grâce à ces efforts, nous sommes mieux équipés pour continuer à réagir efficacement à la pandémie de COVID-19 et faire face aux futures pandémies en tirant parti des capacités industrielles du Canada et de son leadership scientifique à l'échelle mondiale.

« Pour mettre fin à cette pandémie une fois pour toutes, nous devons l'éliminer partout. Sur la scène internationale, le Canada livre des millions de vaccins aux personnes qui en ont le plus besoin. Nous nous assurons également de la distribution équitable de tests, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 par l'intermédiaire du Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19.

« En cette Semaine nationale de promotion de la vaccination, j'aimerais me joindre à tous les Canadiens pour remercier ceux qui administrent les vaccins aux premières lignes, les travailleurs de la santé, les professionnels de la santé publique et les chercheurs scientifiques qui continuent de travailler fort d'un bout à l'autre du pays pour veiller à notre santé et à notre sécurité. Grâce à vous - et aux efforts des Canadiens partout au pays -, nous nous relevons de la pandémie et bâtissons un avenir meilleur pour tous. »

