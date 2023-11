OTTAWA, ON, le 19 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter les Alouettes de Montréal d'avoir remporté la 110e Coupe Grey à Hamilton, en Ontario :

« Au terme d'une saison longue et ardue, je félicite les Alouettes de Montréal pour leur victoire et leur accession au titre de champions de la Coupe Grey 2023.

« La Coupe Grey, qui est regardée d'un océan à l'autre, est l'un des événements sportifs les plus importants du Canada. La finale de cette année avait lieu à Hamilton, en Ontario, qui abrite le Temple de la renommée du football canadien. Hamilton entretient depuis longtemps des liens tout particuliers avec la Coupe Grey et le football canadien. En effet, la ville a accueilli 11 finales de la Coupe Grey depuis 1909. Par conséquent, le choix de Hamilton s'imposait pour accueillir le match de championnat de cette année et clôturer la 65e saison officielle de la Ligue canadienne de football (LCF).

« Aujourd'hui, je salue aussi bien les Alouettes de Montréal que les Blue Bombers de Winnipeg pour les exploits que ces équipes ont accomplis cette saison. Leurs qualités athlétiques, leur travail d'équipe et leur détermination sont une source d'inspiration pour tous les Canadiens, et elles peuvent en être très fières.

« Aux joueurs, aux entraîneurs, aux supporteurs et à tous les intervenants du milieu de la LCF, je vous remercie pour cette saison remarquable. Aux résidents et à la Ville de Hamilton, je vous remercie d'avoir accueilli cette année le championnat de la Coupe Grey, un événement toujours mémorable. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]