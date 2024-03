OTTAWA, ON, le 16 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner les 10 années écoulées depuis l'occupation illégale et la tentative d'annexion de la Crimée par la Russie :

« Il y a dix ans, Vladimir Poutine ordonnait à ses troupes de pénétrer en Ukraine, un pays libre et souverain. Dans le cadre d'une campagne brutale et illégale, il a tenté d'annexer la péninsule ukrainienne de Crimée. Aujourd'hui, au moment où la Russie tente de s'emparer d'une plus grande part du territoire ukrainien, nous réaffirmons notre soutien à la population ukrainienne et à son droit de déterminer son propre avenir.

« L'invasion de la Crimée par la Russie était plus qu'une attaque contre l'Ukraine; c'était une attaque contre l'ordre international fondé sur des règles et les valeurs communes qui nous sont chères en tant que Canadiens. Poutine a violé la Charte des Nations Unies, fondement de notre système international, et a organisé un simulacre de 'référendum' pour tenter de légitimer ses actions. Cela a donné lieu à une oppression massive visant les résidents de la région, en particulier les Tatars de Crimée.

« Le Canada était là pour l'Ukraine en 2014, et nous sommes encore là pour elle aujourd'hui. Nous avons imposé des sanctions radicales et globales à l'encontre de Poutine et de ceux qui le soutiennent. Depuis 2015, dans le cadre de l'opération UNIFIER, le Canada a formé plus de 40 000 soldats ukrainiens. Nous avons fourni à l'Ukraine des milliards de dollars de prêts et d'assistance militaire de même que des centaines de millions de dollars d'aide pour que le pays puisse se défendre. Le mois dernier, nous avons signé un nouvel accord bilatéral sans précédent sur la coopération en matière de sécurité. Cet accord prévoit l'octroi de plus de 3 milliards de dollars d'aide militaire et financière essentielle à l'Ukraine pour cette année. Par le biais de la Plateforme pour la Crimée, une initiative ukrainienne, nous veillons également à ce que la libération de la Crimée reste au cœur des priorités de la communauté internationale.

« Cette journée nous rappelle que la guerre de la Russie contre l'Ukraine n'a pas commencé le 24 février 2022, mais il y a dix ans. Notre réponse à Poutine, qui tente toujours de redessiner la carte à sa guise, reste claire et sans équivoque : le territoire ukrainien continuera d'appartenir à l'Ukraine, et nous serons aux côtés des Ukrainiens aussi longtemps qu'il le faudra.

« Slava Ukraini! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]