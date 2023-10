OTTAWA, ON, le 22 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner les neuf années écoulées depuis l'attentat survenu au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement :

« Il y a neuf ans aujourd'hui, un attentat terroriste perpétré à Ottawa, au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement, a coûté la vie à une personne et en a blessé plusieurs autres, infligeant une profonde blessure à notre pays, à tous les Canadiens et aux valeurs qui nous sont chères.

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens de partout au pays pour rendre hommage au caporal Nathan Cirillo, une sentinelle qui gardait la Tombe du Soldat inconnu, ainsi qu'à l'adjudant Patrice Vincent, qui a été tué deux jours plus tôt lors d'un autre attentat survenu à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Nous gardons d'eux le souvenir de courageux membres des Forces armées canadiennes qui ont consacré leur vie au service de leur pays. Nous offrons nos plus sincères condoléances à leur famille, à leurs proches et à leurs collègues.

« En ce sombre anniversaire, nous rendons également hommage aux premiers intervenants qui ont risqué leur vie afin de réagir à ces attentats et d'assurer la sécurité des Canadiens, ainsi qu'aux témoins qui ont agi rapidement en faisant fi du danger pour venir en aide aux victimes.

« La haine et la violence n'ont pas leur place au Canada, et les attentats perpétrés il y a neuf ans nous rappellent avec éloquence que face à la tragédie, les Canadiens se rapprochent et s'unissent. Ensemble, continuons de lutter contre la haine en prônant les valeurs de liberté, de paix et d'inclusion qui rendent notre pays plus fort.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage les Canadiens à prendre un moment aujourd'hui pour pleurer la perte des deux valeureux soldats qui nous ont quittés et pour remercier nos courageux militaires, qui s'emploient chaque jour à faire du Canada le pays que nous connaissons et aimons. »

