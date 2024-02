OTTAWA, ON, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner les deux années écoulées depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie :

« Dans les prochaines heures, nous marquerons les deux années qui se sont écoulées depuis que Vladimir Poutine a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine, intensifiant ainsi sa guerre d'agression. Ce faisant, il a déclenché une violence et une brutalité inouïes qui ont causé des centaines de milliers de morts et forcé des millions de personnes à prendre la fuite. L'invasion menée par Poutine constitue non seulement une violation de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine, mais aussi des principes fondamentaux de l'ordre international fondé sur des règles. Il s'agit également d'une atteinte à notre humanité commune et d'une attaque contre la liberté, la démocratie et la paix.

« Lorsque Poutine a ordonné à ses chars de franchir la frontière ukrainienne en 2022, il pensait que le monde resterait les bras croisés. Il s'attendait à ce que Kyiv tombe rapidement. Il était persuadé que le peuple ukrainien se rendrait. Mais ses illusions impériales se sont heurtées à une défense tenace - et le drapeau de l'Ukraine flotte toujours sur Kyiv.

« Malgré les attaques incessantes de la Russie, l'Ukraine continue de manifester un courage inébranlable. Les Ukrainiens se battent pour leurs communautés, leur territoire, leur identité et leur héritage. Toutefois, c'est également pour notre avenir collectif qu'ils se battent. Ils le font pour rappeler au monde que la démocratie vaut la peine d'être défendue au prix de notre vie et qu'elle est suffisamment puissante pour triompher.

« Voilà l'enjeu de cette guerre qui se poursuit. Et voilà pourquoi le Canada est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour. Depuis 2022, nous avons engagé plus de 9,7 milliards de dollars à l'appui de l'Ukraine, dont 2,4 milliards de dollars en aide militaire. Nous sommes intervenus en fournissant des obusiers, des chars Leopard 2, des centaines de milliers de munitions, des vêtements thermiques, des gilets pare-balles et du carburant. Dans le cadre de l'Opération UNIFIER, le Canada a formé plus de 40 000 militaires ukrainiens. Grâce à des milliards de dollars de prêts et à des centaines de millions de dollars d'aide humanitaire et d'aide au développement, nous aidons l'Ukraine à se reconstruire et à se rétablir.

« Avec nos partenaires internationaux, nous avons imposé de lourdes sanctions au régime russe et à ceux qui le soutiennent. Plus tôt aujourd'hui, nous avons annoncé l'imposition de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment contre 10 individus et 153 entités, en ciblant le trésor de guerre et les oligarques russes. Cela porte à plus de 2 400 le nombre total de sanctions imposées depuis février 2022. De plus, avec nos partenaires internationaux, nous cherchons à obtenir des engagements à long terme concernant la sécurité de l'Ukraine et à assurer le retour en toute sécurité des enfants ukrainiens enlevés par la Russie.

« L'amitié entre le Canada et l'Ukraine est profonde. Les immigrants ukrainiens ont foulé nos côtes en 1891 pour devenir au fil du temps une partie intégrante du tissu social canadien. Ils ont contribué à bâtir le Canada que nous connaissons et aimons. Aujourd'hui, le Canada est fier de compter 1,3 million de citoyens d'origine ukrainienne. Laisser tomber l'Ukraine en ces temps difficiles équivaudrait à abandonner non seulement les Ukrainiens qui se battent en première ligne pour la démocratie, mais également la culture et l'identité des Canadiens d'origine ukrainienne ici, au pays.

« Si nous ne parvenons pas à stopper les avancées de la Russie, si nous laissons l'invasion menée par un despote réduire les inhibitions d'innombrables autres agresseurs et si nous permettons à Poutine de redessiner la carte comme il l'entend, le monde deviendra un endroit très différent et bien pire que celui que nous connaissons.

« Cette journée nous rappelle que l'Ukraine lutte pour défendre les valeurs de paix, de justice et de démocratie. L'appui du Canada à l'égard de l'Ukraine est inébranlable et sans équivoque. Nous défendrons un avenir pour l'Ukraine écrit par les Ukrainiens. Nous défendrons une Ukraine forte et libre. Et nous serons aux côtés de l'Ukraine dans ce combat courageux, aussi longtemps qu'il le faudra.

« Slava Ukraini. »

