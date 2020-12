OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le début de Hanoukka :

« Aujourd'hui, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et à travers le monde souligneront le début de Hanoukka, qui est la fête des Lumières.

« Hanoukka est l'occasion de commémorer la nouvelle consécration du Second Temple de Jérusalem et de célébrer la résilience du peuple juif ainsi que sa victoire face à une grande adversité.

« Habituellement, les familles et les proches se réunissent pendant huit soirs pour chanter, faire tourner des dreidels, déguster des latkes et des sufganiyot et allumer les bougies de la hanoukkia une à la fois. Cette année, les festivités seront différentes en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, mais l'essence de Hanoukka restera la même. Les récits relatant la puissance de l'espoir, de l'optimisme et de la persévérance nous rappelleront encore une fois qu'il est toujours possible de trouver la lumière dans une période plus sombre.

« Aujourd'hui, nous soulignons l'importante contribution que les Canadiens juifs et les organisations communautaires juives apportent à notre pays tous les jours, et en particulier depuis le début de la pandémie. Ces organisations communautaires fournissent un soutien aux aînés, s'assurent que les personnes les plus vulnérables ont de la nourriture sur la table, offrent une aide aux gens ayant des défis liés à la santé mentale, fournissent des services à l'emploi et bien plus. De nombreux Canadiens juifs travaillent également aux premières lignes pour nous appuyer et nous protéger. À vous tous, je dis merci.

« Profitons aussi de cette occasion pour renouveler notre engagement à lutter contre l'antisémitisme et la haine qui n'ont pas leur place au Canada ou nulle part ailleurs. Le gouvernement du Canada se tiendra toujours aux côtés de la communauté juive. Ensemble, continuons de bâtir un Canada meilleur où il est possible de célébrer notre diversité et de promouvoir l'inclusion.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi souhaitons bonheur, paix et bénédiction à tous ceux qui célèbrent Hanoukka.

« Chag Hanoukka Sameach. »

