Déclaration du premier ministre pour souligner le centenaire de la Loi de l'immigration chinoise de 1923

OTTAWA, ON, le 14 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le centenaire de la Loi de l'immigration chinoise de 1923 :

« La Loi de l'immigration chinoise de 1923, qu'on appelle également la Loi d'exclusion des Chinois, témoigne d'une période sombre de l'histoire du Canada dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Au même titre que la Loi de l'immigration chinoise de 1885, qui imposait une taxe d'entrée aux nouveaux arrivants chinois au Canada, la loi raciste de 1923 a presque totalement empêché les Chinois d'entrer au Canada pendant 24 ans. Elle est restée en vigueur jusqu'à son abrogation à cette date, en 1947. Cette discrimination systémique et cette politique raciste ont séparé des êtres chers, appauvri des familles et renforcé les préjugés à l'encontre des personnes d'origine chinoise au Canada, leur causant des blessures qui allaient perdurer durant des générations.

« Les communautés chinoises au Canada méritaient un meilleur sort. C'était vrai hier, et ce l'est encore aujourd'hui. Voilà pourquoi, 100 ans après l'adoption de cette loi terrible, nous devons poursuivre la lutte contre le racisme, la violence et la haine visant les personnes asiatiques. Le gouvernement du Canada s'efforce d'ailleurs de contrer la montée alarmante du racisme que l'on observe contre elles. Pour nous aider à répondre aux besoins uniques des communautés asiatiques, le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme a collaboré avec des organisations de la communauté asiatique en vue d'élaborer avec elles une définition officielle de la notion de racisme envers les personnes asiatiques. De plus, le gouvernement fédéral investit dans des initiatives comme la mobilisation d'une coalition nationale visant à soutenir les communautés asiatiques du Canada.

« La diversité fait la force du Canada. En cette période de l'année où nous célébrons le Mois du patrimoine asiatique, nous saluons les importantes contributions que les communautés chinoises au Canada apportent à notre tissu national. Depuis la fin des années 1800, lorsque de nombreux immigrants chinois sont venus au Canada et ont risqué et sacrifié leur vie pour aider à construire le chemin de fer du Canadien Pacifique, jusqu'à aujourd'hui, quand de remarquables Canadiens d'origine chinoise, comme la 26e gouverneure générale du Canada, la très honorable Adrienne Clarkson, rendent des services inestimables à notre pays, les personnes d'origine chinoise de partout au Canada ont façonné notre histoire et continuent à faire de notre pays un meilleur endroit où vivre.

« En réfléchissant avec regret à l'héritage honteux de la Loi d'exclusion des Chinois, nous réaffirmons notre volonté d'apprendre des erreurs de notre passé afin de mieux agir aujourd'hui. Ensemble, nous lutterons contre le racisme envers les personnes asiatiques et contre toutes les formes d'intolérance, de haine et de discrimination. Ainsi, nous bâtirons un Canada plus fort, plus inclusif et plus équitable pour les générations à venir. »

