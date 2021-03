OTTAWA, ON, le 10 mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le 10e anniversaire du grand séisme de l'est du Japon :

« Il y a dix ans, le 11 mars 2011, les gens du monde entier ont regardé avec horreur et stupéfaction l'un des plus grands séismes jamais enregistrés dans l'histoire frapper la côte nord-est du Japon et provoquer un tsunami dévastateur. Les événements qui se sont produits lors de ce jour fatidique ont causé des dommages considérables et fait plus de 15 000 morts et de 2 500 disparus, ce qui a donné lieu à l'une des plus graves crises humanitaires que le Japon ait connues.

« Au lendemain de cette catastrophe, la population canadienne a fait preuve de solidarité envers les Japonais au moment où ils en avaient besoin, offrant un soutien immédiat de plus de 40 millions de dollars pour appuyer les efforts de secours. De nombreux Canadiens vivant au Japon ont également donné de leur temps sans compter afin de ravitailler les habitants de leur pays d'adoption et de leur livrer des messages d'espoir.

« En cet anniversaire solennel, nous nous joignons aux communautés japonaises au Canada et ailleurs dans le monde pour honorer la mémoire des victimes de ces événements tragiques. Nous offrons nos condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers et remercions les personnes qui ont offert leur aide dans les semaines et les mois suivant la catastrophe. Nos pensées accompagnent également ceux qui, plus tôt cette année, ont subi les ravages d'un autre séisme dans la même région. De tels événements nous rappellent notre fragilité face aux puissantes forces de la nature.

« De plus, nous tenons à souligner la force et la détermination incroyables dont le peuple japonais a fait preuve au cours de la dernière décennie afin de mener son pays sur le chemin de la reconstruction et de la relance. Nous avons constaté la même force dans les communautés canadiennes et japonaises à chaque étape de notre lutte contre la pandémie de COVID-19, et il est encourageant de voir que les liens entre nos deux pays se sont renforcés au fil de ces épreuves.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens et les Canadiennes à se souvenir des personnes disparues dans cette tragédie. Tandis que les efforts se poursuivent pour en atténuer les effets, j'exprime toute ma gratitude aux gens qui s'efforcent de rebâtir en mieux pour que l'avenir soit plus radieux et empreint de résilience. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/