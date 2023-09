Déclaration du premier ministre pour marquer les événements du 11 septembre et la Journée nationale du service

OTTAWA, ON, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour marquer les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et la Journée nationale du service :

« Il y a 22 ans aujourd'hui, le monde entier a assisté avec horreur au pire attentat terroriste de l'histoire des États-Unis.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des quelque 3 000 personnes, dont 24 Canadiens, qui ont perdu la vie ce jour-là en raison d'un acte insensé. Nos pensées accompagnent ceux qui ont perdu des proches, les milliers de blessés et tous ceux qui vivent encore aujourd'hui avec le traumatisme causé par cette tragédie.

« Au milieu du chaos, d'innombrables héros ont fait preuve d'un courage exemplaire. Des pompiers, des paramédics, des policiers, des militaires et des citoyens se sont précipités vers les décombres, risquant leur propre vie dans l'espoir d'en sauver d'autres. Bon nombre d'entre eux ont payé le prix ultime.

« En cette Journée nationale du service, nous nous souvenons des communautés comme Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, qui ont incarné avec brio les valeurs de notre pays en accueillant dans leurs foyers des passagers coincés pour leur apporter réconfort et leur offrir un repas chaud et un endroit où dormir.

« Vingt-deux ans plus tard, nous n'avons pas oublié ceux que nous avons perdus le 11 septembre - et nous ne les oublierons jamais. Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à reconnaître la générosité des nombreuses personnes qui ont apporté une aide précieuse dans ces moments difficiles et à rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie ce jour-là. »

