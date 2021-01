OTTAWA, ON, le 29 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le quatrième anniversaire de la fusillade mortelle survenue au Centre culturel islamique de Québec :

« Il y a quatre ans ce soir, un attentat terroriste survenu au Centre culturel islamique de Québec, à Sainte-Foy, a coûté la vie à six personnes et en a gravement blessé dix-neuf autres.

« En ce sombre anniversaire, nous rendons hommage à ces personnes qui ont été les victimes d'un acte haineux, islamophobe et raciste. Nous pensons à leurs familles et à leurs proches qui souffrent encore suite à cette tragédie, ainsi qu'à tous les résidents de la ville de Québec dont la communauté a été marquée par cet acte à jamais.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons aussi des premiers intervenants qui ont tout fait, avec courage et dévouement, pour sauver les fidèles et apaiser leurs cœurs. De plus, nous soulignons la solidarité des Québécois et de tous les Canadiens envers les communautés musulmanes de partout au pays pour dénoncer cette violence incompréhensible.

« Afin d'honorer les victimes de cette tragédie et de continuer à lutter contre l'islamophobie, la haine et la discrimination, nous avons annoncé hier notre intention de faire du 29 janvier la "Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie".

« L'élimination de l'islamophobie est un pilier important de la stratégie canadienne de lutte contre le racisme. En 2019, nous avons lancé l'Initiative de citoyenneté numérique, qui vise à lutter contre la haine en ligne et à aider les Canadiens à mieux comprendre la désinformation et ses répercussions sur notre société. De plus, nous continuons de veiller à ce que les Canadiens se sentent en sécurité dans leurs lieux de culte et leurs communautés, grâce à des investissements dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque. Notre gouvernement continue aussi de protéger les communautés contre la violence faite par des armes à feu. Par exemple, l'an dernier, nous avons renforcé le contrôle des armes à feu en interdisant plus de 1 500 modèles et variantes d'armes à feu de style arme d'assaut et certaines de leurs composantes. Ces mesures et plusieurs autres font partie de l'engagement du gouvernement du Canada à combattre l'islamophobie, l'intolérance, les groupes extrémistes et la haine, dont la haine en ligne.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à se souvenir aujourd'hui des victimes de ce geste insensé. Nous resterons unis contre la division et la violence, qui n'ont leur place ni au Québec ni au Canada. Nous défendrons toujours nos valeurs de respect de la diversité, d'ouverture et d'inclusion, quelles que soient nos convictions, nos origines ou notre religion. Ensemble, nous continuerons également à lutter contre l'islamophobie et toute forme de discrimination pour rendre notre pays et notre monde plus justes, plus forts et plus inclusifs pour tous. »

