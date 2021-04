OTTAWA, ON, le 17 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour célébrer la vie de Son Altesse Royale le duc d'Édimbourg :

« C'est avec une grande tristesse que les Canadiens ont appris, la semaine dernière, le décès du duc d'Édimbourg. Nos pensées accompagnent toujours Sa Majesté et les membres de la famille royale au moment où ils pleurent la perte d'un époux, d'un père, d'un grand-père et d'un arrière-grand-père bien-aimé.

« Le duc d'Édimbourg a été le compagnon de tout une vie de notre reine et un ami cher du Canada. Il a également été un dévoué serviteur de la population dont les contributions ont transformé d'innombrables vies dans le monde, en particulier celles des jeunes.

« Afin de rendre hommage au prince Philip et d'honorer son engagement à l'égard de la réussite des prochaines générations, j'annonce que le Canada fera don de 200 000 dollars au Prix international du Duc d'Édimbourg (Canada). Depuis 1963, ce prix a aidé plus de 500 000 jeunes Canadiens à acquérir des compétences et des expériences précieuses, et à devenir les leaders d'aujourd'hui et de demain. Il a transformé l'avenir de nombreux Canadiens, mais aussi celui de nombreuses communautés d'un océan à l'autre.

« J'encourage les jeunes Canadiens à se renseigner sur le Prix international du Duc d'Édimbourg. Que vous souhaitiez développer une nouvelle compétence, redonner à votre communauté ou partir à l'aventure, ce programme est autant un défi personnel qu'une porte ouverte sur le monde.

« Le duc d'Édimbourg laisse derrière lui un héritage qui se perpétue à travers les millions de personnes qui ont obtenu un prix 'Duc d'Édimbourg' et amélioré leur vie et celle de leur entourage. Au moment où nous pleurons sa perte, nous rendons hommage à sa vie remarquable et aux services qu'il a rendus à la population. Son dévouement de toute une vie envers la jeunesse continuera à soutenir les générations à venir. »

